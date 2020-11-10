Лукашенко и Орда: «Ушел из профсоюза — хорошо, уходи. Это дело каждого человека. Но тогда ты социального пакета этого не получишь»

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Александр Лукашенко на сегодняшней встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой потребовал расставить точки над i в вопросах действия коллективных договоров на предприятиях и в организациях: только члены профсоюза могут пользоваться положениями договора. А то «от имени членов профсоюза он (коллективный договор. — Прим. Onliner) заключался, мы добивались этих социальных гарантий, но пользовались все», возмутился Михаил Орда.

Михаил Орда напомнил, что коллективный договор — тот документ, который регулирует отношения между нанимателем и трудящимися, этот документ еще называют малой Конституцией.

— Есть вопрос, который мы ставили уже достаточно давно, и он сейчас отрегулирован в обновленном Трудовом кодексе: от чьего имени коллективный договор не заключался (имеются в виду не члены профсоюза), те им не пользуются. У нас добровольное членство в организации, и есть те, кто сегодня не состоит в профсоюзах. Но до этого вступления в силу Трудового кодекса он распространялся по заявительному принципу. То есть от имени членов профсоюза он заключался, мы добивались этих социальных гарантий, но пользовались все, — заявил председатель ФПБ.

— Вот это я как раз и имею в виду: ушел из профсоюза — хорошо, уходи. Это дело каждого человека. Но тогда ты социального пакета этого не получишь, — отметил Александр Лукашенко. — Потому что многие заигрались в политику. Хочешь политикой заниматься — пожалуйста, иди в партию. Плохие профсоюзы — не надо к ним обращаться.

То есть надо все точки над i расставить. Никого не напрягая, никого не оскорбляя. Не хочет — не надо. Но вот такой порядок будет у нас в стране. Профсоюзные организации мы будем укреплять, чего бы это ни стоило. Потому что профсоюзы в этот период в подавляющем большинстве (и у вас там хватало вопросов, как и везде) — это опора, общественная мощная организация, профессиональная организация. Никому не дано право ее разрушать.