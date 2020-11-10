Gismart заинтересовалась казуальными играми

Источник материала: Onliner

Белорусско-британская компания Gismart намерена запустить новое направление бизнеса, сосредоточенное на выпуске казуальных игр. Два таких проекта уже разрабатывается и выйдут в начале 2021 года. Разработчики не раскрывают подробностей, но хотят занять нишу с низким уровнем конкуренции.

В Gismart рассчитывают на успех новой линейки игр благодаря «накоплению уникальной экспертизы разработки и продвижения игровых мобильных продуктов». Компания намерена не только разрабатывать казуальные игры, но также издавать сторонние проекты.

В портфолио Gismart более 30 игр. Возможно, вы сами играли в VIP Guard, Foil Turning 3D или Cool Goal! По версии Financial Times, в 2020 году компания заняла шестое место среди самых быстрорастущих компаний Европы.