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Gismart заинтересовалась казуальными играми

10.11.2020 14:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусско-британская компания Gismart намерена запустить новое направление бизнеса, сосредоточенное на выпуске казуальных игр. Два таких проекта уже разрабатывается и выйдут в начале 2021 года. Разработчики не раскрывают подробностей, но хотят занять нишу с низким уровнем конкуренции.

В Gismart рассчитывают на успех новой линейки игр благодаря «накоплению уникальной экспертизы разработки и продвижения игровых мобильных продуктов». Компания намерена не только разрабатывать казуальные игры, но также издавать сторонние проекты.

В портфолио Gismart более 30 игр. Возможно, вы сами играли в VIP Guard, Foil Turning 3D или Cool Goal! По версии Financial Times, в 2020 году компания заняла шестое место среди самых быстрорастущих компаний Европы.

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57,43 р.
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Белорусско-британская компания Gismart намерена запустить новое направление бизнеса, сосредоточенное на выпуске казуальных игр. Два таких проекта уже...
 
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