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В Беларуси для работников с детьми могут снизить подоходный налог
10.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Снизить подоходный налог для многодетных планируют в Беларуси. Речь идет об увеличении суммы, которая не попадает под
Сейчас льгота для работников с одним ребенком составляет 13 долларов. Для тех, у кого двое детей, – 25 долларов. Именно эти суммы планирует увеличить налоговые органы.
Величина льготы будет напрямую зависеть от количества детей. И она будет вычитаться из оклада до обложения налогом. Новый законопроект уже находится в разработке. Но когда он вступит в силу, пока неизвестно.
Сейчас в Беларуси существуют и другие меры поддержки многодетных. Семьи с тремя и более детьми освобождаются от уплаты налога на землю и недвижимость, но при условии, что участок и жилье не используются для предпринимательской деятельности.
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Речь идет об увеличении суммы, которая не попадает под налоговый вычет. Чем больше в семье детей, тем больше будет льгота.
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