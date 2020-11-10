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В Беларуси для работников с детьми могут снизить подоходный налог

10.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Снизить подоходный налог для многодетных планируют в Беларуси. Речь идет об увеличении суммы, которая не попадает под налоговый вычет. И чем больше в семье детей, тем больше будет льгота. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова продолжит.

Сейчас льгота для работников с одним ребенком составляет 13 долларов. Для тех, у кого двое детей, – 25 долларов. Именно эти суммы планирует увеличить налоговые органы.

Величина льготы будет напрямую зависеть от количества детей. И она будет вычитаться из оклада до обложения налогом. Новый законопроект уже находится в разработке. Но когда он вступит в силу, пока неизвестно.

Сейчас в Беларуси существуют и другие меры поддержки многодетных. Семьи с тремя и более детьми освобождаются от уплаты налога на землю и недвижимость, но при условии, что участок и жилье не используются для предпринимательской деятельности.



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Речь идет об увеличении суммы, которая не попадает под налоговый вычет. Чем больше в семье детей, тем больше будет льгота.
 
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