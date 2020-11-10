Головченко рассказал о подготовке к Всебелорусскому народному собранию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске готовятся к проведению шестого Всебелорусского народного собрания. Сегодня в Совете министров обсудили организационные моменты.

В частности, как будет проходить масштабный форум в условиях пандемии и какие вопросы на нем будут озвучены. Премьер-министр Роман Головченко подчеркнул, что Всебелорусское собрание – это особо значимая для страны форма народовластия. Определяется направление социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. Обсудят на форуме и изменения в Конституции Беларуси.

«Нам следует обеспечить выдвижение для участия в собрании наиболее достойных кандидатур, приглашение конструктивных зарубежных гостей, а также лидеров партий и общественных объединений. В том числе имеющих свое видение по выносимым на обсуждение вопросам. На Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения, различные взгляды на решение стоящих перед страной вопросов. Но все они должны быть направлены на то, чтобы сделать Республику Беларусь сильнее», – отметил Роман Головченко.

Планируется, что Всебелорусское народное собрание пройдет зимой.