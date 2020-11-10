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Лукашенко поручил ФПБ «жестко взять на контроль» цены на потребительском рынке и качество ЖКУ

10.11.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Профсоюзы «должны жестко взять на контроль» цены на потребительском рынке и качество жилищно-коммунальных услуг, заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой 10 ноября, передает БелаПАН.

Лукашенко поручил ФПБ «жестко взять на контроль» цены на потребительском рынке и качество ЖКУ

 

«Мы договаривались, и я просил профсоюзы, чтобы они жестко взяли под контроль ценообразование, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Я вижу, что профсоюзы больше даже, чем государственные органы, занимаются этой проблемой. И поверьте, люди, которых вы призваны поддерживать, это оценят. Они уже оценили».

По его словам, нужно контролировать цены в отношении «тех нескольких десятков позиций, в которых прежде всего нуждаются обычные люди».

«Ничего страшного, не надо тут заявлять о том, что это рынок, еще что-то, демократия, — заявил он. — Увидели и рынок, и демократию. Во всех странах, не только в Европе, но и Америка продемонстрировала свою демократию. Поэтому интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики».

Говоря о жилищно-коммунальных услугах, Лукашенко заметил, что «в части формирования тарифов ситуация находится под контролем, но на качество того, как оказываются услуги, надо обратить внимание», поскольку они «всегда в социальных опросах идут на первом месте».

 
 
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Профсоюзы «должны жестко взять на контроль» цены на потребительском рынке и качество жилищно-коммунальных услуг, заявил Александр Лукашенко на встрече с...
 
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