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В Беларуси проходит рекордное количество судов над задержанными протестующими

10.11.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси 10 ноября продолжаются многочисленные суды над задержанными в минувшие выходные участниками уличных протестов. Большинство из тех, кого 10 ноября уже осудили в Минске, получили от 12 до 15 суток ареста и штрафы от 15 до 30 (405—810 рублей) базовых величин, сообщает spring96.org.

В Беларуси проходит рекордное количество судов над задержанными протестующими

По информации правозащитников, суды в Минске и других городах рассматривают как административные дела участников акций, так  и тех, кого силовики задерживали точечно в минувшие выходные и ранее, передает БелаПАН.

Только 9 ноября суды рассмотрели 240 административных дел за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. 95 человек арестованы в общей сложности на 1.367 суток, 131 — оштрафован на общую сумму 53.245 рублей.

На воскресных акциях в рамках Марша народовластия, а также во время локальных вечерних протестов по всей стране задержано от 1.023 человек (по данным правозащитного центра «Весна») до 1.250 человек (по данным, опубликованным в телеграм-канале «Списки задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи)»). Это рекордные цифры после массовых задержаний 9 и 10 августа, когда было задержано около 3 тысяч и более 2 тысяч человек соответственно.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси 10 ноября продолжаются многочисленные суды над задержанными в минувшие выходные участниками уличных протестов.
 
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