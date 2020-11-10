Новую птицу заметили в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя - Sputnik. В минувшие выходные в Беларуси заметили новую птицу - серого жаворонка, об этом сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Группа орнитологов обнаружила нетипичного для нашей страны представителя пернатых в Новогрудском районе в воскресенье, 8 ноября. Специалисты какое-то время не могли понять, какая именно птица перед ними. Потом они сделали несколько фотографий и выяснили, что это новый для Беларуси вид - серый жаворонок.

"С помощью определителя выяснили, что это серый жаворонок, ранее не зарегистрированный в Беларуси", - рассказал член АПБ Геннадий Ордюк.

Серый жаворонок считается южным видом, ближе всего к Беларуси он гнездится в приазовских и саратовских степях. Это один из самых маленьких жаворонков.

"К настоящему времени в Беларуси зарегистрировано четыре вида жаворонков - рогатый, полевой, кабан и жаворонок, первый из которых прилетает только зимой, а остальные гнездятся здесь. Серый жаворонок станет 337-м видом в Списке птиц Беларуси после одобрения Белорусской орнитологической и фаунистической комиссией", - пояснили в АПБ.

В данный момент в Список птиц Беларуси входят 332 вида. Утверждения комиссии ожидает нильский гусь, полярная чайка и падчерица.