Врач рассказывает, как распознать и лечить опоясывающий лишай

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Опоясывающий лишай или опоясывающий герпес — это болезнь, которая поражает в основном людей в возрасте старше 50 лет. Отличительная черта заболевания — сыпь и болевые ощущения, которые буквально изматывают человека. Как распознать патологию? О причинах появления, симптомах, диагностике и лечении порталу «Здоровые люди» рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог медицинского центра санатория «Юность» Юлия Баранова.



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Причины развития опоясывающего лишая

Опоясывающий лишай вызывает вирус герпеса Varicella zoster. Он же является причиной ветряной оспы. Путь передачи — воздушно-капельный и контактный.

При первом контакте с вирусом у нас возникает ветряная оспа, при пробуждении вируса внутри организма — опоясывающий лишай. Проще говоря, после излечения ветрянки вирус не исчезает из организма, а переходит в «спящее» состояние. Затем, при появлении благоприятных для него факторов, он вновь становится активным и вызывает опоясывающий лишай.

— При попадании в организм в первый раз вирус Varicella zoster становится причиной инфицирования ветряной оспой, при активации уже имеющегося вируса станет причиной возникновения опоясывающего лишая. Первое заболевание — высококонтагиозное (обладает высокой заразностью), второе — нет, — объясняет Юлия Баранова.

Что может спровоцировать появление опоясывающего лишая? Как правило, болезнь развивается на фоне ослабления защитных сил организма. Например:

в силу возрастных изменений, которые происходят в организме пожилого человека (именно поэтому опоясывающий лишай чаще встречается среди людей старшее 50 лет);

из-за нарушения работы иммунной системы, которая была вызвана аутоиммунными и онкологическими заболеваниями (в группе риска те, кто прошел лучевую или химиотерапию), эндокринными нарушениями (сахарный диабет), после тяжелых травм;

снижают иммунитет и хронические заболевания, в том числе сердечная и почечная недостаточность, цирроз, гепатиты, туберкулез;

не лучшим образом на состоянии здоровья сказываются регулярные стрессы, физическое переутомление, переохлаждение;

прием иммуносупрессивных препаратов.

Основные симптомы болезни

За несколько дней (как правило, за 2−3 дня) до развития острой формы заболевания могут проявляться продромальные явления: вялость, озноб, повышение температуры, невралгии, парестезии. Типичным кожным симптомом опоясывающего лишая являются мелкие везикулезные высыпания. Они появляются на отечной гиперемированной коже. Изначально их содержимое прозрачное, серозное, но затем оно мутнеет и из них довольно быстро формируются гнойнички, которые затем лопаются, образуются корочки. В тяжелых случаях везикулы имеют темный, почти черный оттенок, а жидкость в пузырьках — примесь крови. Возможно также образование язв, после заживления которых иногда остаются рубцы.



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— Опоясывающий лишай может высыпать на спине, где проходят линии спинномозговых нервов, а также на других частях тела: животе, грудной клетке, лбу, руках, ногах, ягодицах и гениталиях, затылке и шее. Чаще всего поражаются вирусом межпозвоночные нервные узлы грудного отдела, а высыпания располагаются по ходу межреберных нервов, — рассказывает врач.

Кроме того, если в воспалительный процесс будут вовлечены нервные окончания солнечного сплетения, это может стать причиной нарушения функции желудочно-кишечного тракта. В этом случае больной испытывает боль в животе, жалуется на диарею и запор, а также задержку мочеиспускания.

Когда поражаются веточки тройничного нерва, высыпания располагаются на лбу, щеках, нижней челюсти. Они сопровождаются головной болью (чаще с одной стороны). В данном случае поражением могут быть затронуты и глаза (веки и глазные яблоки).

В местах, где появились высыпания, человек ощущает зуд, жжение и острую боль. Причем боль (тупая и жгучая) нередко возникает резко и внезапно. Невралгии могут оставаться и после разрешения кожных высыпаний, особенно при несвоевременной терапии.

Приблизительно у 5% больных опоясывающий лишай может начинаться с головной боли, тошноты, симптомов раздражения мозговых оболочек. Чем старше возраст больного, тем тяжелее протекает заболевание.

Насколько опасно заболевание и как его диагностировать

При появлении болей в грудной клетке, пояснице, голове и последующем высыпании пузырьков следует обязательно обратиться за консультацией к доктору (терапевту, невропатологу, дерматологу, инфекционисту).

— Люди, которые больны опоясывающим лишаем, не представляют для окружающих большую опасность, нет необходимости в изоляции. Случаи заражения ветряной оспой детей от больных опоясывающим лишаем взрослых встречаются, хотя не часто. Заразиться опоясывающим лишаем невозможно, это заболевание возникает из-за активации уже имеющегося вируса, спустя время после перенесенной ветряной оспы. Более опасным может быть контакт для не болевшей ветряной оспой беременной женщины: шанс заразиться вирусом и заболеть ветрянкой есть, а это несет опасность для плода, — поясняет Юлия Баранова.

Опоясывающий лишай может привести к осложнениям, особенно у людей со слабым иммунитетом. Среди них:

паралич рук, ног и лицевого нерва, если заболевание вызвало нарушения работы спинного или головного мозга;

неврит зрительного нерва;

менингоэнцефалит;

патологии мочеполовой системы, легких, двенадцатиперстной кишки, брюшных мышц и др.



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Как правило, для диагностики заболевания достаточно осмотра врачом — дерматологом или инфекционистом. Если клиническая картина вызывает вопросы или смазана, специалист может назначить анализ крови на антитела, ПЦР-диагностику.

Лечение опоясывающего лишая

Терапия опоясывающего лишая, как правило, заключается в следующем:

прием противогерпетических препаратов в виде таблеток или инъекций;

инъекции витаминов группы В, которые необходимы для того, чтобы снять воспаление и боль в нервных окончаниях;

нестероидные противовоспалительные препараты, анальгетики. Их также применяют для обезболивания и снятия воспаления.

— В тяжелых случаях, если боль не проходит, она интенсивная, может применяться блокада новокаина по ходу пораженных нервных окончаний. Для поднятия иммунитета показаны соответствующие иммуностимулирующие препараты. При рецидивах необходимо выполнить онкопоиск и обследовать пациента на наличие ВИЧ-инфекции.

Во избежание присоединения вторичной инфекции на местах высыпаний, используются антисептические растворы. Необходимо соблюдать личную гигиену и носить мягкую, не раздражающую кожу одежду. В легкой форме болезнь проходит быстро и без рецидивов. При своевременном обращении за медицинской помощью и адекватном лечении серьезных последствий можно избежать.