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Шесть фильмов из программы отмененного «Лістапада» все-таки покажут в кино

10.11.2020 15:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фестиваль «Лістапад» отменен, но кино живо. С 10 по 13 ноября в «Falcon Club Бутик Кино» покажут шесть фильмов из программы 27-го «Лістапада». Рассказываем, что за они.


Фото: Александр Каленик, TUT.BY

Несмотря на то, что показ картин в фестивальном формате в этом году не состоится, некоторые фильмы покажут в рамках кинопроката в 2020—2021 году для того, чтобы зрители смогли оценить фестивальную программу.

В ближайшие дни в «Falcon Club Бутик кино» можно будет увидеть пять фильмов из внеконкурсной программы игрового кино «Лістапада», а также одну документальную работу из внеконкурсной программы фестиваля. Рассказываем о них подробнее.

Важно: советуем придерживаться мер предосторожности в кинотеатре. Пожалуйста, пользуйтесь масками и другими защитными средствами.

«Отец»


Кадр из фильма

Страна: Великобритания, Франция
Режиссер: Флориан Зеллер
Продолжительность: 97 минут
Чем отметился на фестивалях: приз зрительских симпатий МКФ в Сан-Себастьяне в 2020 году

Энтони далеко не молод. Он живет один в Лондоне, что очень тревожит его дочь. Она не хочет оставлять отца без присмотра и пытается найти ему сиделку. Энтони отметает все предложенные варианты. Однако, планируя переезд в Париж, дочь не спешит сдаваться. Она становится все настойчивее в своих попытках найти для упрямого папочки идеальную женщину.

Когда: 10 ноября, 19.00
Где: «Falcon Club Бутик Кино»
Сколько: 10 рублей

Купить билет

«Еще по одной»


Кадр из фильма

Страна: Дания, Швеция, Нидерланды
Режиссер: Томас Винтерберг
Продолжительность: 116 минут
Чем отметился на фестивалях: официальная селекция Каннского МКФ в 2020 году, «Серебряная раковина» за лучшую мужскую роль на МКФ в Сан-Себастьяне в 2020 году

Существует теория, гласящая, что нам стоило бы рождаться с небольшим количеством алкоголя в крови и что умеренное опьянение открывает наш разум для окружающего мира, уменьшая наши проблемы и увеличивая нашу креативность. Воодушевленные этой теорией, Мартин и трое его друзей, все — измотанные школьные учителя, приступают к эксперименту: поддерживать постоянный уровень опьянения в течение рабочего дня. Кто знает, как повлияет пара капель на четверых друзей и их учеников?

Когда: 10 ноября, 21.15
Где: «Falcon Club Бутик Кино»
Сколько: 10 рублей

Купить билет

«Влюбленный Ван Гог»


Кадр из фильма

Страна: Франция
Режиссер: Жан Люк Аяш
Продолжительность: 94 минут

«Подлинная любовь вселяет отвращение к искусству». Для Лео Мадзотти, чья карьера художника складывается хуже некуда, эта фраза Ван Гога — отличный повод расстаться с влюбленной в него Элизой. 10 лет спустя в лучах мировой славы он возвращается во Францию со своей женой-миллионершей Беатрис, хозяйкой модной нью-йоркской галереи. Накануне открытия персональной выставки он встречает свою бывшую возлюбленную и… Ван Гога. Легендарный художник сходит с неизвестного автопортрета, чтобы жениться на Элизе, заняться воспитанием детей и больше никогда не заниматься живописью.

Когда: 11 ноября, 19.00
Где: «Falcon Club Бутик Кино»
Сколько: 10 рублей

Купить билет

«Любовники»


Кадр из фильма

Страна: Франция
Режиссер: Николь Гарсия
Продолжительность: 102 минуты
Чем отметился на фестивалях: фильм-участник конкурсной программы Венецианского МКФ в 2020 году

Лиза и Симон молоды, прекрасны и безмерно счастливы, но роковые обстоятельства разрушают идиллию. Симон становится преступником поневоле. Он вынужден бежать, разорвав связь с возлюбленной. Спустя три года напрасных ожиданий Лиза выходит замуж. Вместе с мужем она отправляется на экзотический остров в Индийском океане, где, как оказалось, скрывается ее бывший любовник.

Когда: 12 ноября, 19.00
Где: «Falcon Club Бутик Кино»
Сколько: 10 рублей

Купить билет

«Вечный свет»


Кадр из фильма

Страна: Франция
Режиссер: Гаспар Ноэ
Продолжительность: 51 минута
Чем отметился на фестивалях: мировая премьера в рамках внеконкурсной секции «Полуночные показы» на Каннском МКФ в 2019 году

Гипнотическое, галлюциногенное погружение в адскую атмосферу съемок фильма о ведьмах, взошедших на костер, главную роль в котором исполняет Шарлотта Генсбур. Спустя год после каннской премьеры «Экстаза» режиссер возвращается с экстравагантной картиной, спродюсированной модным домом Сен-Лоран, в которой любимые актрисы Ноэ — Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль — рассуждают о колдовской сути лицедейства и демонах кино.

Когда: 12 ноября, 21.00
Где: «Falcon Club Бутик Кино»
Сколько: 10 рублей

Купить билет

«Художница и вор»


Кадр из фильма

Страна: Норвегия
Режиссер: Бенджамин Ри
Продолжительность: 102 минуты
Чем отметился на фестивалях: специальный приз жюри за креативное повествование на МКФ «Санденс-2020», участие в Лондонском МКФ, МКФ в Цюрихе, МФ документального кино Docville (Бельгия)

Чешская художница отчаянно ищет ответ на вопрос, почему украли две ее картины. Ей удается разыскать преступника, похитившего полотна, и подружиться с ним. Девушка приглашает вора позировать для портрета, завязываются, казалось бы, невозможные отношения. И неразрывные узы навсегда связывают две одинокие души.

Когда: 13 ноября, 19.00
Где: «Falcon Club Бутик Кино»
Сколько: 10 рублей

Билеты можно купить тут

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Фестиваль «Лістапад» отменен, но кино живо. С 10 по 13 ноября в «Falcon Club Бутик Кино» покажут шесть фильмов из программы 27-го «Лістапада». Рассказываем, что за они.
 
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