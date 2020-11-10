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Платформа «Голос» провела опрос о переносе ЧМ по хоккею-2021 из Беларуси. Вот его итоги
Источник материала: Tut.by
На онлайн-платформе «Голос» 9 ноября завершилось голосование о переносе чемпионата мира по хоккею из Беларуси в связи со сложившимся политическим кризисом. Такой опрос инициировал Белорусский фонд спортивной солидарности. 90 процентов принявших участие в голосовании выступили за перенос турнира в другую страну,
По данным платформы, в голосовании, продлившимся менее недели, приняли участие 420 075 человек, из них 90,85% выступили за отмену чемпионата, 3,41% предложили не отменять турнир, еще 5,74% респондентов затруднились с ответом.
Утверждается, что при подсчете результатов голосования платформа «Голос» учитывает только голоса пользователей с белорусским номером телефона. С одного номера засчитывается лишь один голос.
Напомним, что в середине сентября Международная федерация хоккея собрала группу экспертов, которые оценивают ситуацию в Беларуси с точки зрения безопасности для команд-участниц и хоккейных болельщиков. Они должны выступить с докладом 16 ноября. Минска. Рассказываем, что происходит">Ожидается, что на его основании и будет принято решение о судьбе чемпионата мира 2021.
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90 процентов принявших участие в голосовании выступили за перенос турнира в другую страну, сообщает SOS.BY.
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