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Платформа «Голос» провела опрос о переносе ЧМ по хоккею-2021 из Беларуси. Вот его итоги

10.11.2020 15:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На онлайн-платформе «Голос» 9 ноября завершилось голосование о переносе чемпионата мира по хоккею из Беларуси в связи со сложившимся политическим кризисом. Такой опрос инициировал Белорусский фонд спортивной солидарности. 90 процентов принявших участие в голосовании выступили за перенос турнира в другую страну, сообщает SOS.BY.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По данным платформы, в голосовании, продлившимся менее недели, приняли участие 420 075 человек, из них 90,85% выступили за отмену чемпионата, 3,41% предложили не отменять турнир, еще 5,74% респондентов затруднились с ответом.

Утверждается, что при подсчете результатов голосования платформа «Голос» учитывает только голоса пользователей с белорусским номером телефона. С одного номера засчитывается лишь один голос.

Напомним, что в середине сентября Международная федерация хоккея собрала группу экспертов, которые оценивают ситуацию в Беларуси с точки зрения безопасности для команд-участниц и хоккейных болельщиков. Они должны выступить с докладом 16 ноября. Минска. Рассказываем, что происходит">Ожидается, что на его основании и будет принято решение о судьбе чемпионата мира 2021.

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Теги: Минск
 
 
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90 процентов принявших участие в голосовании выступили за перенос турнира в другую страну, сообщает SOS.BY.
 
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