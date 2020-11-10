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Анонсирован «подогретый» кроссовер Hyundai Tucson N Line
Источник материала: Tut.by
В сентябре Hyundai представил новое поколение кроссовера
В Hyundai уже официально подтвердили скорый выход Tucson N Line, заодно обнародовав несколько тизеров машины. Из визуальных отличий версии N Line — более агрессивные бамперы, укрупненный воздухозаборник спереди, элемент диффузора сзади, двустволка патрубков выхлопной системы и колесные диски оригинального дизайна.
Подробностей о технике пока нет, но, как ожидается, Tucson N Line достанется тот же 2,5-литровый бензиновый турбодвигатель, который устанавливается на рассекреченную вчера
Рыночный дебют нового Tucson N Line состоится в начале 2021 года — ближе к моменту начала продаж компания обнародует все подробности о «разогретом» варианте кроссовера.
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В сентябре Hyundai представила новое поколение кроссовера Tucson, а теперь на горизонте замаячила и версия N Line - такую приставку в компании дают «подогретым» вариантам...
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