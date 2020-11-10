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Анонсирован «подогретый» кроссовер Hyundai Tucson N Line

10.11.2020 15:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сентябре Hyundai представил новое поколение кроссовера Tucson, а теперь на горизонте замаячила и версия N Line — такую приставку в компании дают «подогретым» вариантам своих моделей.


В Hyundai уже официально подтвердили скорый выход Tucson N Line, заодно обнародовав несколько тизеров машины. Из визуальных отличий версии N Line — более агрессивные бамперы, укрупненный воздухозаборник спереди, элемент диффузора сзади, двустволка патрубков выхлопной системы и колесные диски оригинального дизайна.


Подробностей о технике пока нет, но, как ожидается, Tucson N Line достанется тот же 2,5-литровый бензиновый турбодвигатель, который устанавливается на рассекреченную вчера Sonata N Line — на седане он развивает 294 л.с. и 421 Нм крутящего момента и работает в комбинации с 8-ступенчатым «роботом».


Рыночный дебют нового Tucson N Line состоится в начале 2021 года — ближе к моменту начала продаж компания обнародует все подробности о «разогретом» варианте кроссовера.

 
 
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В сентябре Hyundai представила новое поколение кроссовера Tucson, а теперь на горизонте замаячила и версия N Line - такую приставку в компании дают «подогретым» вариантам...
 
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