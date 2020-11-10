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Что Лукашенко сказал про уехавших за границу
10.11.2020 15:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По словам Лукашенко, белорусы, выехавшие в последнее время за границу, ведут там нищенское существование.
Лукашенко считает, что те, кто принял решение уехать, пусть уезжают и никого не надо держать, передает
«Вот сегодня пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, позвали их туда. И где они сейчас живут в этой стране? В какой-то резервации за два с половиной доллара в день. Где миллионы, которые обещали, или хотя бы тысячи долларов?», — сказал он, встречаясь с председателем ФПБ Михаилом Ордой.
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По словам Лукашенко, белорусы, выехавшие в последнее время за границу, ведут там нищенское существование.
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