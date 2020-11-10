Хроника дня. Врачи записали видеообращение, студентов БГЭУ задержали на акции

Источник материала: Onliner

Продолжаем следить за всем политическим в нашей стране. Итак, сегодня врачи записали очередное видеообращение, в котором обратились к сотрудникам силовых ведомств, призвали освободить политзаключенных и привлечь к ответственности «виновных в избиениях и фальсификациях». Обо всем этом мы рассказываем чуть ниже.

«Как раньше уже не будет». Врачи записали видеообращение

Медики Беларуси не остаются в стороне от политического движения и в очередной раз записывают видеообращение.

— Не переоценивайте мощь оружия и властные полномочия, — обращаются медики в видео к силовикам.

Студентов БГЭУ задержали на акции

В Telegram-канале «Студэнцкая думка» сегодня появилось вот такое видео. Согласно описанию, так после акции задерживали студентов БГЭУ.

Как передает @peaceful_bseu, к университету подъехали три буса, «люди в черном» задержали около 5 студентов. Перед этим у корпуса проходила акция.

Группа Sož выпустила клип в поддержку коллег, «которых преследуют за гражданскую позицию»

Группа Sož выпустила анимационный клип на песню Malako. Музыканты посвящают релиз коллегам по цеху, «которых преследуют за гражданскую позицию вместе со всеми репрессированными в 2020-м».

(будет дополнено)