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Хроника дня. Врачи записали видеообращение, студентов БГЭУ задержали на акции
Источник материала: Onliner
Продолжаем следить за всем политическим в нашей стране. Итак, сегодня врачи записали очередное видеообращение, в котором обратились к сотрудникам силовых ведомств, призвали освободить политзаключенных и привлечь к ответственности «виновных в избиениях и фальсификациях». Обо всем этом мы рассказываем чуть ниже.
«Как раньше уже не будет». Врачи записали видеообращение
Медики Беларуси не остаются в стороне от политического движения и в очередной раз записывают видеообращение.
— Не переоценивайте мощь оружия и властные полномочия, — обращаются медики в видео к силовикам.
Студентов БГЭУ задержали на акции
В Telegram-канале «Студэнцкая думка» сегодня появилось вот такое видео. Согласно описанию, так после акции задерживали студентов БГЭУ.
Как передает @peaceful_bseu, к университету подъехали три буса, «люди в черном» задержали около 5 студентов. Перед этим у корпуса проходила акция.
Группа Sož выпустила клип в поддержку коллег, «которых преследуют за гражданскую позицию»
Группа Sož выпустила анимационный клип на песню Malako. Музыканты посвящают релиз коллегам по цеху, «которых преследуют за гражданскую позицию вместе со всеми репрессированными в 2020-м».
(будет дополнено)
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Продолжаем следить за всем политическим в нашей стране. Итак, сегодня врачи записали очередное видеообращение, в котором обратились к сотрудникам силовых...
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