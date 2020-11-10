ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хроника дня. Врачи записали видеообращение, студентов БГЭУ задержали на акции

10.11.2020 15:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Продолжаем следить за всем политическим в нашей стране. Итак, сегодня врачи записали очередное видеообращение, в котором обратились к сотрудникам силовых ведомств, призвали освободить политзаключенных и привлечь к ответственности «виновных в избиениях и фальсификациях». Обо всем этом мы рассказываем чуть ниже. 

«Как раньше уже не будет». Врачи записали видеообращение

Медики Беларуси не остаются в стороне от политического движения и в очередной раз записывают видеообращение.

— Не переоценивайте мощь оружия и властные полномочия, — обращаются медики в видео к силовикам.

Студентов БГЭУ задержали на акции

В Telegram-канале «Студэнцкая думка» сегодня появилось вот такое видео. Согласно описанию, так после акции задерживали студентов БГЭУ.

Как передает @peaceful_bseu, к университету подъехали три буса, «люди в черном» задержали около 5 студентов. Перед этим у корпуса проходила акция.

Группа Sož выпустила клип в поддержку коллег, «которых преследуют за гражданскую позицию»

Группа Sož выпустила анимационный клип на песню Malako. Музыканты посвящают релиз коллегам по цеху, «которых преследуют за гражданскую позицию вместе со всеми репрессированными в 2020-м».

(будет дополнено)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжаем следить за всем политическим в нашей стране. Итак, сегодня врачи записали очередное видеообращение, в котором обратились к сотрудникам силовых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шесть фильмов из программы отмененного «Лістапада» все-таки покажут в кино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus
10.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика