В четырех точках Минска нарушения правил парковки начнут фиксировать в автоматическом режиме

Источник материала: Onliner

В ГАИ распространили адреса мест, где будет внедрена система видеофиксации нарушений правил остановки и стоянки: на ул. Бобруйской (в районе железнодорожного вокзала), ул. Немиге (от ул. Романовская Слобода до пр. Победителей), ул. Энгельса (на участке между домами №6 и 8), пр. Победителей (на участке между домами №7 и 9). Отмечают, на всех участках фиксируют массовые нарушения правил.





«Из-за нарушений было решено внедрить в этих зонах видеонаблюдение и автоматический контроль, — рассказал замначальника отдела технических средств и систем ГАИ Минска Денис Ливанович. — Тем самым повысится безопасность дорожного движения, увеличится пропускная способность улиц и скорость сообщения общественного транспорта. Автоматическую фиксацию нарушений правил парковки мы планируем внедрять на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети, где водители массово нарушают ПДД».

Планируется, что в обозначенных местах контроль будет вестись по примеру ул. Советской, где в апреле 2019 г. впервые в Беларуси заработала стационарная система фотофиксации. По данным инспекторов, за неполный год система зафиксировала 1645 нарушений правил остановки и стоянки, по 1189 вынесены постановления о наложении административного взыскания. Нарушителям отправлены так называемые «письма счастья».