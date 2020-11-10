Новым владельцем Lenta.ru стал бывший топ-менеджер «Газпром-Медиа»

Источник материала: АФН

Учредителем ООО «Медианна» (владеет чуть больше 80% ООО «Рамблер & Ко», через которое группа Rambler управляет своими СМИ) с 9 ноября 2020 года стал Сергей Шишкин, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Ранее владельцем компании был бизнесмен Александр Мамут. Таким образом, именно Шишкин является основным владельцем всех СМИ группы Rambler. 100% самой группы консолидирует Сбербанк, выкупив у Мамута 45% доли в холдинге.

Чуть меньше 20% «Рамблер & Ко» принадлежит ООО «Эпоха Диджитал» - головной компании всей группы Rambler. В ней 9 ноября также произошли изменения: как и анонсировалось, структура Сбербанка увеличила свою долю в «Эпоха Диджитал» и соответственно во всей группе Rambler с 55 до 100%.

Представитель Александра Мамута подтвердил передачу ООО «Медианна» Сергею Шишкину и переадресовал все остальные вопросы в Сбербанк, передает РБК.

У входящих в группу Rambler СМИ — Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.com, «Секрет фирмы» и др. — была и остается особая структура собственности, поскольку закон «О СМИ» запрещает иностранцам владеть напрямую или косвенно более 20% в любой компании-учредителе российского СМИ. В акционерном капитале Сбербанка юрлицам-нерезидентам, по состоянию на 1 августа 2020 года, принадлежит 43,5%. Таким образом, если бы Сбербанк стал 100-процентным собственником интернет-изданий группы Rambler, доля иностранцев в них составила бы 43,5%.

Сбербанк, как писал РБК, даже обратился в администрацию президента с просьбой оценить возможные варианты, как совершить сделку и при этом не нарушить закон «О СМИ».

Сергей Шишкин до июля этого года работал в «Газпром-Медиа» на должности управляющего директора субхолдинга «ГПМ Развлекательное телевидение». После того как в июле бывший заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» Татьяна Доброхвалова была назначена старшим вице-президентом Сбербанка, Шишкин, как рассказывали собеседники РБК на медиарыне, также перешел в банк. В октябре два источника РБК, близких и к Rambler, и к Сбербанку, называли Шишкина наиболее вероятным кандидатом на должность нового гендиректора Rambler. Полномочия нынешнего гендиректора Рафаэля Абрамяна с 19 октября ограничены уставом, указано в ЕГРЮЛ.

Найдя для интернет-изданий нового собственника, Сбербанк уже не может претендовать на контроль над ними, следует из закона «О СМИ». Банк должен отдавать себе отчет в том, что переоформленные на другое лицо СМИ становятся независимыми от него и подконтрольных ему компаний, предупреждал ранее бывший сопредседатель Совета по правам человека и один авторов первой редакции закона «О СМИ» Михаил Федотов.

Именно Шишкин должен быть полноценным владельцем СМИ в том смысле, что Сбербанк не должен иметь никаких юридических механизмов контроля Шишкина, уточняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. То есть ни в силу договора, ни в силу иных документов Сбербанк не вправе давать Шишикину какие-либо указания относительно деятельности СМИ, добавляет юрист.

Если у Роскомнадзора возникнут подозрения, что новый владелец СМИ является номинальным лицом, то такая сделка будет признана ничтожной, следует из закона «О СМИ». РБК направил запрос в Роскомнадзор.