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Лукашенко пугает не членов ФПБ лишением соцпакета

10.11.2020 15:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко и руководитель ФПБ Орда сегодня договорились до того, что признали, что вся провластная система профсоюзов держится отнюдь не заботе о правах и справедливой оплате труда своих членов, а исключительно на сомнительных плюшках и бонусах под названием «соцпакет».

"Есть вопрос, который мы ставили уже достаточно давно, и он сейчас отрегулирован в обновленном Трудовом кодексе: от чьего имени коллективный договор не заключался, те им не пользуются. У нас добровольное членство в организации, и есть те, кто сегодня не состоит в профсоюзах. Но до этого вступления в силу Трудового кодекса он распространялся по заявительному принципу. То есть от имени членов профсоюза он заключался, мы добивались этих социальных гарантий, но пользовались все", - сказал председатель ФПБ.

"Вот это я как раз и имею в виду: ушел из профсоюза - хорошо, уходи. Это дело каждого человека. Но тогда ты социального пакета этого не получишь. Потому что многие заигрались в политику. Хочешь политикой заниматься - пожалуйста, иди в партию. Плохие профсоюзы - не надо к ним обращаться", - заявил в ответ Лукашенко.

"То есть надо все точки над "i" расставить. Никого не напрягая, никого не оскорбляя. Не хочет - не надо. Но вот такой порядок будет у нас в стране. Профсоюзные организации мы будем укреплять, чего бы это ни стоило. Потому что профсоюзы в этот период в подавляющем большинстве, и у вас там хватало вопросов, как и везде, - это опора, общественная мощная организация, профессиональная организация. Никому не дано право ее разрушать. Почему бьют по профсоюзам? Потому что это одна из опор нашего общества. Хотят уничтожить и выбить вообще профсоюзы как основную опору нашего государства, которая занимает патриотичную позицию", - возмущался пенсионер.

 
 
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Лукашенко и руководитель ФПБ Орда сегодня договорились до того, что признали, что вся провластная система профсоюзов держится отнюдь не заботе о правах и...
 
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