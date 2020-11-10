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Лукашенко пообещал ликвидировать частные предприятия без профсоюзов

10.11.2020 15:49 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Власть в Беларуси будут поддерживать профсоюзы на всех уровнях, да так, что частные предприятия, где не будет профсоюзов, будут ликвидированы, заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. Срок для реализации - до конца года.

«Мы видим, и я особенно, какой сегодня осуществляется накат на официальные профсоюзы. Поэтому ни в коем случае никто не должен ни перед кем оправдываться. Тем более уходить в оборону. Профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях», - заявил официальный белорусский лидер.

Он связал давление на прогосударственные профосоюзы с тем, что они заняли жесткую определенную позицию. По мнению Лукашенко, из них выйдут люди, но это будет «мизерное количество по сравнению с той численностью, которая у вас есть», сообщила пресс-служба президента Беларуси.

«Кто-то захотел выйти - пусть выходит, - сказал Александр Лукашенко. - Это дело каждого. Кто-то захотел уехать - пусть уезжает, не надо никого держать».

Он рассказал о том, что до конца этого года профсоюзные организации должны быть созданы на всех частных предприятиях. Видимо, в этом и заключается поддержка профсоюзов.

«Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы», - озвучил идею Лукашенко, сказал, что это предложение должен внести Орда, и пообещал больше не шутить.

 
 
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Власть в Беларуси будут поддерживать профсоюзы на всех уровнях, да так, что частные предприятия, где не будет профсоюзов, будут ликвидированы, заявил Александр...
 
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