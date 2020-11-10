Роскосмос зарегистрирует фразу Гагарина «Поехали!» как товарный знак

Источник материала: Tut.by

Роскосмос начал регистрацию фразы Юрия Гагарина «Поехали!» как товарного знака, но ещё не завершил ее. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на РИА «Новости» и пресс-службу госкорпорации. Компания также зарегистрирует другие «исторические обозначения», но конкретные примеры не привела.



Дмитрий Рогозин. Фото: Reuters

Как отмечает RNS, если Роспатент зарегистрирует «Поехали!» как товарный знак, то Роскосмос сможет использовать его в парфюмерии, косметике, на металлических конструкциях, в ювелирных, канцелярских изделиях, а также при продвижении алкогольной продукции.

В июне 2020 года Роскосмос завершил сертификацию лифтов, которые приветствуют пассажиров голосом Гагарина и фразой «Поехали!». Первый космонавт произнес это слово 12 апреля 1961 года, запуске одноименной ракетой-носителем «Восток».