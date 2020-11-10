«Может начаться голодный бунт». Эксперт и юристы - о ликвидации частных компаний, где не будет профсоюза

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко во вторник, 10 ноября, на встрече с главой Федерации профсоюзов Михаилом Ордой пригрозил ликвидацией тем частным компаниям, в которых до конца года не появятся профсоюзы. «Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране», — заявил Александр Лукашенко. FINANCE.TUT.BY попросил эксперта прокомментировать, чем мотивирован выбор «профсоюз или ликвидация» и что будет, если закрыть весь частный бизнес, где нет профсоюзов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Экономист: «Профсоюзы будут выступать представителем государства на предприятии»

— Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен, — заявил Лукашенко сегодня на встрече. — Хочешь быть членом профсоюза — будь, не хочешь — пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация. <…> Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, то эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Но ладно, мы разберемся по отдельным направлениям. Но профсоюзные организации должны быть созданы. И вы от этого отступать ни в коем случае не должны.

Старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский обращает внимание на то, что «в последнее время Александр Лукашенко все меньше говорит об экономике, а если и говорит, то с идеологической позиции».

— Лукашенко больше не рассуждает, прибыльный бизнес или нет, какие у нас темпы инфляции и роста ВВП, а говорит в первую очередь о том, что главное для бизнеса — чтобы он не был протестным. Бизнес должен согласиться с новой идеологией, которая заключается в том, что он никак не должен реагировать на изменения в обществе, насилие, пытки, а должен заниматься только бизнесом. Что, конечно, не работает, потому что мы живем в обществе, и бизнесмены, как и все остальные, видят, как ОМОН избивает людей, в том числе их работников, — отмечает Лев Львовский. — Вероятно, в этом же ключе следует читать новое предложение Александра Лукашенко по поводу профсоюзов.

Эксперт напоминает, что профсоюзы есть во многих странах, и само по себе предложение создавать их в организациях не подразумевает ничего плохого.

Руководители провластного и независимого профсоюзов — о помощи работникам и о том, на что идут взносы

— Но в других странах о профсоюзах говорят в первую очередь как о структурах, которые должны помогать работникам отстаивать свои права. В данном случае Александр Лукашенко говорит о профсоюзе, но не упоминает работников, а сразу увязывает отказ его создать с ликвидацией бизнеса. Из этого можно сделать вывод, что речь вряд ли идет о каких-то экономических предложениях, о желании улучшить условия для работников. Это некий элемент запугивания. Если выбор стоит между профсоюзом или ликвидацией, вероятно, профсоюзы будут выступать представителем государства на предприятии, выполнять функцию какого-то альтернативного контролирующего аппарата, — считает Лев Львовский. — К тому же пока непонятно, как именно предполагается создать во всех частных организациях профсоюзы. По действующему законодательству это носит добровольный характер, законов или указов, которые бы это изменили, на данный момент нет.

По мнению Льва Львовского, какая-то часть организаций может пойти на формальное создание профсоюзов. Но закрыть всех, кто отказался сделать это, не получится, считает эксперт.

— В теории, конечно, можно все ликвидировать, но этого не произойдет, потому что это повлечет гигантские изменения, в том числе политические, на которые никто не готов. В частном бизнесе у нас половина рабочих мест, он создает огромную долю ВВП, выплачивает зарплаты и налоги в бюджет. Сейчас белорусский протест не является голодным бунтом. Экономические факторы тоже играют свою роль, но главные требования протестующих не лежат в экономической плоскости, их можно назвать политическими и социально-гуманитарными. Но если так резко обрушить экономику, то может начаться и голодный бунт, — говорит Лев Львовский.

Юрист: «Нужно вносить изменения в законодательство, вводить все на уровне закона, чтобы это было обязательно к исполнению»

С точки зрения закона сейчас у организаций и предприятий нет обязанности создавать профсоюзы, а у работников в них вступать. Это право.

— Документы, где закреплены эти нормы права: Закон Республики Беларусь от 22.04.1992 № 1605-XII (ред. от 13.07.2016) «О профессиональных союзах» и «Трудовой кодекс». То, о чем говорит Александр Лукашенко, нигде не закреплено и не прописано сейчас, — комментирует юрист одной из столичных компаний. — Есть ли шанс, что пропишут и закрепят? Да. Но это так быстро (до конца этого года — Прим. ред.) не делается. Нужно вносить изменения в законодательство, вводить все на уровне закона, чтобы это было обязательно к исполнению. Но это не дело двух месяцев.

Юрист отмечает, что через указ президента и сокращенные процедуры все, возможно, получится сделать быстрее. «Сейчас все возможно».

По поводу ликвидации предприятия, если оно не создаст профсоюз, юрист говорит, что в соответствующих документах отсутствие профсоюза не прописано в основаниях для этого.

— Но там есть такое основание для ликвидации как «осуществление деятельности без надлежащего специального разрешения (лицензии), либо запрещенной законодательными актами, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательных актов». Следовательно нужно смотреть, как будут сформулированы слова Александра Лукашенко в новом законодательном акте, — поясняет юрист. — Будет ли там указано, что это запрещенная деятельность — без профсоюза. Или это подведут под грубое нарушение законодательных актов.