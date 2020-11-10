Кейт Мосс заставила бойфренда подарить ей помолвочное кольцо

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супермодель Кейт Мосс поделилась неожиданными подробностями романа с Николаем фон Бисмарком: икона стиля пояснила, почему носит обручальное кольцо и шокировала фанатов.

Роман 33-летнего фотографа и 46-летней супермодели длится на протяжении пяти лет. До этого Мосс успела развестись с гитаристом The Kills Джейми Хинсом и посвятила себя воспитанию дочери Лилы, которую родила от издателя Джефферсона Хэка. Недавно Мосс вышла в свет с новым кольцом на безымянном пальце, спровоцировав слухи о своей скорой свадьбе.

Мосс решила расставить все точки над "i" и шокировала общественность: оказалось, что модель заставила молодого бойфренда подарить ей кольцо, но выходить за него замуж отказалась.

Со слов Мосс, она просто соскучилась по особенному украшению, способному выразить ее чувства.

"Нет, я вовсе не обручена. Это больше показывает то, что я занята и предана одному мужчине. Думаю, что после того, как вы уже сходили замуж, этому пальцу становится немного одиноко. Так что это был сюрприз а-ля "Я с тобой, а еще у меня есть одинокий палец, так что давай уже свое кольцо", - рассказала модель изданию Telegraph.

Интересно, как к такому повороту событий относится возлюбленный звезды и ее 18-летняя дочь. Кстати, последняя пошла по стопам мамы и впервые вышла на подиум .

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