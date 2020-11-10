ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин рассказал об оказываемом на Беларусь беспрецедентном давлении

10.11.2020 16:23 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Жители страны должны иметь возможность самостоятельно разобраться в ситуации, уверен российский президент.

«Наши друзья из Беларуси после прошедших в государстве выборов президента испытывают на себе беспрецедентное давление. Они противостоят санкциям и провокациям, информационной и пропагандисткой войне, которую против них развязали», - подчеркнул Владимир Путин в ходе ШОС в формате видеоконференции 10 ноября, передает ТАСС.

Он считает абсолютно недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал народу Беларуси те или иные решения.

Путин добавил, что белорусы должны сами спокойно разобраться в ситуации и предпринять все необходимые шаги.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители страны должны иметь возможность самостоятельно разобраться в ситуации, уверен российский президент.
 
Новости дня
Новости разные
 
Троицкий: Лукашенко уже навсегда останется изгоем - точка невозврата пройдена
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus
10.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика