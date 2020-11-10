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Путин рассказал об оказываемом на Беларусь беспрецедентном давлении
10.11.2020 16:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Жители страны должны иметь возможность самостоятельно разобраться в ситуации, уверен российский президент.
«Наши друзья из Беларуси после прошедших в государстве выборов президента испытывают на себе беспрецедентное давление. Они противостоят санкциям и провокациям, информационной и пропагандисткой войне, которую против них развязали», - подчеркнул Владимир Путин в ходе ШОС в формате видеоконференции 10 ноября, передает ТАСС.
Он считает абсолютно недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал народу Беларуси те или иные решения.
Путин добавил, что белорусы должны сами спокойно разобраться в ситуации и предпринять все необходимые шаги.
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Жители страны должны иметь возможность самостоятельно разобраться в ситуации, уверен российский президент.
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