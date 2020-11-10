Путин рассказал об оказываемом на Беларусь беспрецедентном давлении

Источник материала: Ежедневник

Жители страны должны иметь возможность самостоятельно разобраться в ситуации, уверен российский президент.

«Наши друзья из Беларуси после прошедших в государстве выборов президента испытывают на себе беспрецедентное давление. Они противостоят санкциям и провокациям, информационной и пропагандисткой войне, которую против них развязали», - подчеркнул Владимир Путин в ходе ШОС в формате видеоконференции 10 ноября, передает ТАСС.

Он считает абсолютно недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал народу Беларуси те или иные решения.

Путин добавил, что белорусы должны сами спокойно разобраться в ситуации и предпринять все необходимые шаги.