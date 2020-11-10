Минфин: Беларусь недополучит по итогам года до 3 миллиардов рублей из-за пандемии и перебоев с поставками нефти

Источник материала: Onliner

Бюджет Беларуси недополучит по итогам 2020 года до 3 млрд рублей из-за пандемии и перебоев с поставками нефти, сообщил журналистам министр финансов Юрий Селиверстов перед заседанием президиума Совета министров, передает БЕЛТА.

«В целом по году мы видим, что недопоступит около 2,5-3 млрд рублей доходов», — сказал Юрий Селиверстов.

По его словам, негативное влияние на доходы бюджета оказывает пандемия, кроме того, в I квартале нынешнего года были сложности с поставками нефти, соответственно, снизились доходы, получаемые от продажи нефтепродуктов.

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