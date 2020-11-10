ГКСЭ: для получения страховки в европротокол вписали еще одного участника ДТП

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«В Столинском районе водитель Opel не справился с управлением и съехал в кювет, — сообщает Госкомитет судэкспертиз. — Никто не пострадал, но автомобиль получил механические повреждения. Будущий ремонт требовал затрат, водитель 1991 года рождения решил оформить европротокол. Заполнить данный протокол помог ему родственник, там они указали еще один автомобиль, якобы участвовавший в происшествии».

«После того как страховая компания обратилась в ОВД, милиционеры установили, что ДТП между Opel и Fiat существует лишь на бумаге, — рассказали в ГКСЭ. — Фактический характер повреждений автомобиля не соответствовал заявленным требованиям».

По данному факту в СК возбудили уголовное дело, сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз провели почерковедческую экспертизу по исследованию европротокола. Согласно заключению эксперта, сведения в представленных документах были внесены непосредственными участниками фиктивного ДТП.