ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГКСЭ: для получения страховки в европротокол вписали еще одного участника ДТП

10.11.2020 16:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

«В Столинском районе водитель Opel не справился с управлением и съехал в кювет, — сообщает Госкомитет судэкспертиз. — Никто не пострадал, но автомобиль получил механические повреждения. Будущий ремонт требовал затрат, водитель 1991 года рождения решил оформить европротокол. Заполнить данный протокол помог ему родственник, там они указали еще один автомобиль, якобы участвовавший в происшествии».

«После того как страховая компания обратилась в ОВД, милиционеры установили, что ДТП между Opel и Fiat существует лишь на бумаге, — рассказали в ГКСЭ. — Фактический характер повреждений автомобиля не соответствовал заявленным требованиям».

По данному факту в СК возбудили уголовное дело, сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз провели почерковедческую экспертизу по исследованию европротокола. Согласно заключению эксперта, сведения в представленных документах были внесены непосредственными участниками фиктивного ДТП.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В Столинском районе водитель Opel не справился с управлением и съехал в кювет, — сообщает Госкомитет судэкспертиз. — Никто не пострадал, но автомобиль получил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Скидки для белорусов до 90%: с 11 по 13 ноября пройдет главная распродажа AliExpress
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus
10.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика