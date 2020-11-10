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На сайте «Роскосмоса» появились песни на стихи Дмитрия Рогозина

10.11.2020 16:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На официальном сайте «Роскосмоса» появился раздел «Песни о космосе». В нем собраны 12 треков на тематику полетов и космоса, во всех указаны авторы слов, музыки и исполнители. Половина этих песен написана на стихи главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и его жены.

Так, Рогозин указан в качестве автора пяти песен «Над Россией», «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Танцы в небе», «Не стреляй», а его жена Татьяна написала текст для песни «Время — вечность».

Одну из этих песен можно послушать в плеере ниже.

В апреле прошлого года в Кремлевском дворце в День космонавтики исполнялись две песни Рогозина. Одна — о космическом корабле «Буран».

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На официальном сайте «Роскосмоса» появился раздел «Песни о космосе». В нем собраны 12 треков на тематику полетов и космоса, во всех указаны авторы слов, музыки и...
 
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