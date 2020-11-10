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На сайте «Роскосмоса» появились песни на стихи Дмитрия Рогозина
Источник материала: Onliner
На официальном сайте «Роскосмоса»
Так, Рогозин указан в качестве автора пяти песен «Над Россией», «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Танцы в небе», «Не стреляй», а его жена Татьяна написала текст для песни «Время — вечность».
Одну из этих песен можно послушать в плеере ниже.
В апреле прошлого года в Кремлевском дворце в День космонавтики исполнялись две песни Рогозина. Одна — о космическом корабле «Буран».
напольная, 3-полосная, номинальная мощность 175 Вт, общая мощность 320 Вт, чувствительность 92 дБ
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На официальном сайте «Роскосмоса» появился раздел «Песни о космосе». В нем собраны 12 треков на тематику полетов и космоса, во всех указаны авторы слов, музыки и...
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