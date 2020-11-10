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МИД Великобритании вызвал на ковер Ермоловича, выслал двух белорусских дипломатов

10.11.2020 16:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Великобритании вызвал на ковер посла Беларуси Максима Ермоловича. Формальным поводом стала высылка двух британских дипломатов из Беларуси.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Военный атташе Великобритании Тимофи Уайт-Бойкот и заместитель посла Великобритании Лиса Тамвуд объявлены в Беларуси персонами нон грата за сбор информации о внутриполитической ситуации в Беларуси.

глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что решение белорусских властей выслать из Минска двух британских дипломатов является абсолютно неоправданным.

«Высылка двух британских дипломатов из Беларуси, законно наблюдавших за протестами, является целиком неоправданной. Лукашенко не может скрыть притеснение своего народа», - сказал Рааб.

 
Теги: Минск
 
 
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МИД Великобритании вызвал на ковер посла Беларуси Максима Ермоловича. Формальным поводом стала высылка двух британских дипломатов из Беларуси.
 
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