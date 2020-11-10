Прокуроры передали в суды более 100 дел, связанных с протестами

Органы прокуратуры Беларуси уже направили в суды более ста уголовных дел, связанных с участием в несанкционированных мероприятиях после выборов, заявил официальный представитель Генпрокуратуры страны Дмитрий Брылев.

«Прокуроры направили в суды более 100 уголовных дел связанных с массовыми беспорядками и участием граждан в несанкционированных мероприятиях», – сказал Брылев.

В первую очередь речь идет о применении насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, хулиганства, использовании «коктейлей Молотова».

По словам представителя Генпрокуратуры, по 16 делам различными судами республики уже вынесены приговоры, сообщает «Спутник».

Обвиняемые в соответствии с позицией гособвинителей осуждены к лишению свободы, ограничению свободы с направлением либо без направления в исправительные учреждения открытого типа, а также к крупным штрафам. По большинству уголовных дел фигуранты добровольно возместили ущерб госимуществу, передает «Интерфакс-Запад».

Напомним, в Беларуси после выборов проходят акции протестов. Силовики во время подавления протестов, по данным правозащитников, оппозциионных политиков и международного сообщества, в ряде случаев действуют необоснованно жестко. Ни одного уголовного дела не было возбуждено по фактам причиненных травм или гибели протестующих. В Беларуси 120 человек признаны правозащитниками политзаключенными.

осудили действия белорусских правоохранителей и призвали власти начать диалог с оппозицией. Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека принял резолюцию по применению насилия во время протестов в Беларуси. В частности, в ООН призвали власти Беларуси прекратить применение чрезмерной силы в отношении участников акций протеста и остановить аресты. Кроме этого, 23 страны требуют освободить всех политзаключенных, журналистов, правозащитников и других задержанных в ходе протестов. В ООНдействия белорусских правоохранителей и призвали власти начать диалог с оппозицией. Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека принял резолюцию по применению насилия во время протестов в Беларуси. В частности, в ООН призвали власти Беларуси прекратить применение чрезмерной силы в отношении участников акций протеста и остановить аресты. Кроме этого, 23 страны требуют освободить всех политзаключенных, журналистов, правозащитников и других задержанных в ходе протестов.