Правовой дефолт: во дворе ЧАСТНОГО дома нарисовали бело-красно-белый мурал - пришла милиция

В субботу, 7 ноября, в одном из частных дворов Калинковичей появился бело-красно-белый мурал. На следующий день его не стало — пока хозяев не было дома, пришли коммунальники и закрасили изображение. Активистов это не остановило, и они отмыли стену.













В понедельник, 9 ноября, история получила продолжение. Утром к дому подъехали уже милиционеры и коммунальщики. По словам сотрудника милиции, он хотел убедиться, что эта жилая площадь, а дом «приспособлен для проживания». При этом паспорт в качестве документа не подошел, пишет «Палеская Вясна».





Когда хозяева начали вести видеосъемку, коммунальники ушли, через некоторое время ушли и милиционеры, пообещав вызвать в отдел повесткой.





По улице, что у дома, ходит общественный транспорт, поэтому мурал видят многие.





— То, что милиция уничтожает мурал только из-за наличия на ней белого и красного цветов, выглядит абсурдно. Самим интересно, нарушение какого закона они для нас придумают, — говорит хозяин дома.



