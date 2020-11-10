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Троицкий: Лукашенко уже навсегда останется изгоем - точка невозврата пройдена

10.11.2020 16:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист Артемий Троицкий в интервью каналу "И грянул Грэм" прокомментировал прокомментировал президентскую гонку в США и ситуацию в Беларуси.

Когда Лукашенко уйдет? Что ждет его в ближайшем будущем? Что может остановить Лукашенко и почему мир Лукашенко стал меньше? 

Свое мнение об этом высказал Артемий Троицкий - на видео с 15.45
 
 
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Журналист Артемий Троицкий в интервью каналу "И грянул Грэм" прокомментировал прокомментировал президентскую гонку в США и ситуацию в Беларуси.
 
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