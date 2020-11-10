﻿ Кажется, совсем все плохо - Полоцк тоже вводит масочный режим. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кажется, совсем все плохо - Полоцк тоже вводит масочный режим

10.11.2020 16:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

И только в Минске, как в Багдаде - все спокойно...



Власти Полоцка и Полоцкого района первыми в Витебской области решили ввести обязательный масочный режим.

Обязательный масочный режим начнет действовать в этом регионе с 11 ноября, эта норма прописана в решении №2363 Полоцкого райисполкома, принятом сегодня.

С этого момента все жители Полоцка и Полоцкого района, а также приезжие, будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски или респираторы), находясь на всех объектах (недвижимых и движимых), предприятиях и в организациях всех форм собственности.

Таким образом, входя в магазины, торговые центры, объекты общепита, учреждения здравоохранения, культуры, образования, спорта, социального обслуживания населения, административные здания, отделения связи, почты, банков, бытового обслуживания, аптек и т.п., люди должны одевать маски или респираторы, если на улице они обходились без них.

Кроме того, СИЗ органов дыхания обязательно использовать в общественном транспорте, при этом маршрутные такси и легковые такси не являются исключением.

Дополнительно с 11 ноября в регионе максимально сокращают количество массовых мероприятий: планерки и рабочие совещания, переговоры и подобное теперь необходимо проводить в формате видеоконференций, пишет vitebsk.cc

Напомним, ранее такие меры уже приняты во всей Гомельской области, в Могилеве, Бобруйске и раяе других населенных пунков Могилевщины, а Бресте  по факту ввели карантирн, хотя в документах это так не называется.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И только в Минске, как в Багдаде - все спокойно...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Может начаться голодный бунт». Эксперт и юристы - о ликвидации частных компаний, где не будет профсоюза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus
10.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика