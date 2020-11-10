«Откатываемся на три года назад». Что происходило на рынке новых авто в октябре

Источник материала: Tut.by

Несмотря ни на что, белорусы продолжают покупать новые машины. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в октябре было продано 3757 новых авто (включая коммерческие). По отношению к сентябрю падение составило 7,5%, так что пока говорить о провале рынка не приходится, а спрос хоть и уменьшается, но делает это постепенно.





Падение хоть и небольшое, но стабильное

Если в сентябре было продано 4062 новых автомобиля, то в октябре — 3757, включая коммерческие. Рынок упал всего на 7,5%. Всего, потому что игроки на самом деле опасались куда более резкого падения спроса на новые машины. С другой стороны, начиная с августа продажи ежемесячно падают. С начала года было зафиксировано два пика спроса — в марте, когда купили рекордные 8544 авто, и в июле — 4894 авто.





А дальше — только падение. С июля же рынок просел на 23%, и это уже довольно много.

На графике выше хорошо видно, что год для продаж новых авто выдался непростым: рынок лихорадило. Мы наблюдали два всплеска продаж, за которыми следовали серьезные спады.

В личном зачете — долгожданная смена лидера







После долгой гегемонии Lada Vesta в личном зачете российский бестселлер опустился на второе место. Высшую ступеньку занял Volkswagen Polo с результатом 318 авто. И это больше, чем было продано в сентябре (232 авто). Lada Vesta купили 288 человек (330 в сентябре). На третье место взлетела Skoda Rapid с результатом 254 авто (200 машин в сентябре).

А дальше идут сплошь Geely, разбавленные на четвертой позиции Kia Rio. Кстати, это почетное место Rio разделила с кроссовером Geely Coolray: продано по 172 авто. Серьезный провал у модели Atlas: если в сентябре было продано 246 авто, то в октябре — всего 136.

Интересно, что 13 из 20 самых продаваемых моделей — это кроссоверы. И уже не удивляет присутствие в топ-20 относительно дорогих моделей — Volkswagen Tiguan (62 авто), Skoda Kodiaq (34 авто), Hyundai Santa Fe (30 авто), Kia Sportage (30 авто).







Несмотря на смену лидеров, по итогам января-октября тройка бестселлеров пока не изменилась — Lada Vesta, Volkswagen Polo, Geely Atlas.

Председатель правления БАА Сергей Михневич сравнивает график продаж с полетом самолета без двигателя.

— Продажи падают, но это не крутое пике, а планирование. Как долго оно продлится — наверное, уже относится к сфере фантазий, а не анализа. Пока мы видим, что рынок откатывается к октябрю 2017 года, то есть на три года назад. То, что упала даже Geely на фоне поддержки особыми финансовыми условиями покупки, говорит о «трагизме» ситуации в целом. Прогнозы до конца года — тренд на падение будет сохраняться, и хорошо, если такими же темпами.

Эксперт отмечает, что все же у потребителей сохраняется потребность в финансировании покупки в белорусских рублях, потому что никто не верит в устойчивость нашей валюты. При этом кредитные ставки или зашкаливают, или ограничены большими авансами и короткими сроками кредитования. Банки рисковать не хотят.

— Радует только то, что рынок хоть и упал, но не провалился. Нет катастрофы, но она еще может быть впереди. Объем рынка по итогу года может составить порядка 52 тысяч авто, что является не самым страшным показателям, памятуя о том, что мы жили и при меньших объемах.