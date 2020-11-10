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Власти планировали, что цены в 2020 году вырастут до 5%. Инфляция уже превысила эту отметку
Источник материала: Tut.by
Власти
В октябре цены выросли на 0,6%, а за 10 месяцев — на 5,4%.
За прошлый месяц больше всего выросли цены на непродовольственные товары — плюс 0,9%. Платные услуги подорожали за октябрь на 0,3%, а продовольственные товары — на 0,6%.
За 10 месяцев заметнее всего подорожали непродовольственные товары — на 7,3%. Цены на платные слуги за этот же период выросли на 6%, а на продовольственные товары — на 3,5%.
Годовая инфляция (октябрь к октябрю) составила 6,2%.
Тем временем в
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Больше всего с начала года подорожали непродовольственные товары.
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