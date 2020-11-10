Власти планировали, что цены в 2020 году вырастут до 5%. Инфляция уже превысила эту отметку

Источник материала: Tut.by

Власти планировали , что цены в 2020 году вырастут до 5% (декабрь к декабрю). Но за 10 месяцев инфляция уже превысила эту отметку и составила 5,4%. Это следует из данных Белстата. Больше всего с начала года подорожали непродовольственные товары.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В октябре цены выросли на 0,6%, а за 10 месяцев — на 5,4%.

За прошлый месяц больше всего выросли цены на непродовольственные товары — плюс 0,9%. Платные услуги подорожали за октябрь на 0,3%, а продовольственные товары — на 0,6%.

За 10 месяцев заметнее всего подорожали непродовольственные товары — на 7,3%. Цены на платные слуги за этот же период выросли на 6%, а на продовольственные товары — на 3,5%.

Годовая инфляция (октябрь к октябрю) составила 6,2%.

Тем временем в правительстве предлагают считать «неплохим результатом», если она будет в пределах однозначной цифры.