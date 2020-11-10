«Умные» светофоры и демонтаж перехода: в ГАИ рассказали, что изменилось на площади Богушевича

Источник материала: Tut.by

На площади Богушевича изменили график работы светофора на пересечении улиц Немига — Цеткин и демонтировали пешеходный переход через проспект Дзержинского. Об этом сообщили в ГАИ Минска.





Сейчас специалисты настраивают и калибруют радиолокационные детекторы транспорта для сбора статистических данных об интенсивности движения и регулирования. В последующем информация от детекторов в режиме реального времени будет поступать на центральный управляющий пункт автоматизированной системы управления дорожным движением. После обработки этой информации будет приниматься решение по оптимизации графика режима работы светофоров.

В ГАИ также добавили, что в целях обеспечения дорожной безопасности включен и функционирует светофорный объект на пересечении улиц Кальварийская — Сухая. Также построены и включены в режим рабочей программы два новых светофорных объекта: на пересечении улиц Кальварийской — Короля и улиц Короля — Сухая.