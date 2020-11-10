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Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество

10.11.2020 16:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На Белорусской АЭС приостановили выработку электроэнергии спустя несколько дней после энергетического пуска.

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество
Фото Василия Семашко / belatom.by

Временную приостановку поставки электроэнергии от Белорусской АЭС в энергосистему подтвердили в «Белэнерго», в состав которого входит атомная электростанция в Островце.

В государственном производственном объединении напомнили, что сейчас на первом блоке атомной станции продолжается этап «Энергетический пуск», которым предусмотрены режимы снижения мощности турбогенератора — вплоть до нулевой — для проведения испытаний и необходимых работ, включая доводку и наладку оборудования.

«Все технологические системы на энергоблоке продолжают работать в штатном режиме», — подчеркнули в «Белэнерго».

Там не уточнили, когда Белорусская АЭС вновь начнет давать электричество и поставлять его в сеть.

Первые киловатт-часы на станции стали вырабатывать 3 ноября. 7 ноября первый энергоблок вышел на мощность в 400 МВт. Торжественная церемония прошла с участием Александра Лукашенко. «Исторический момент — страна становится ядерной державой», — пафосно подчеркнул он на открытии станции.

По данным Минэнерго, за трое суток с момента включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 млн киловатт-часов. Электроэнергия с атомной станции поступала во все регионы страны. Реактор первого энергоблока работал на мощности в 40%.

На полную мощность первый энергоблок должен заработать в первом квартале следующего года. Второй энергоблок, как предполагается, будет введен в промышленную эксплуатацию в 2022 году. По прогнозу Минэнерго, после выхода на полную мощность оба блока станции (2400 МВт) ежегодно будут вырабатывать более 19 млрд киловатт-часов электроэнергии.

9 ноября в телеграм-каналах появилась информация о поломке нескольких трансформаторов напряжения на одном из агрегатов станции. Эти трансформаторы предназначены для измерения напряжения в силовых электрических цепях.

В сообщении говорилось, что аналогичное происшествие было на Ленинградской АЭС, и оно не представляет опасности, но устранение последствий займет много времени, в течение которого электроэнергия вырабатываться не будет.

Литовский сетевой оператор Litgrid сообщил, что Белорусская АЭС не производит электричество с 12:00 8 ноября.

Позже на Белорусской АЭС подтвердили проблемы с оборудованием. Там рассказали, что на первом энергоблоке продолжается этап «Энергетический пуск», который предусматривает режимы работы на различных уровнях мощности (до 500 МВт), а также проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении. В ходе испытаний выявлена необходимость замены электротехнического измерительного оборудования.

«Работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту. Все технологические системы функционируют в штатном режиме», — сообщила дирекция станции.

За работой станции следит Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзор). Там рассказали, что подлежащее замене оборудование относится к четвертому классу безопасности, который не оказывает влияние на ядерную и радиационную безопасность.

«В отношении БелАЭС введен режим постоянного надзора. Для нас было главное убедиться, что обеспечена ядерная и радиационная безопасность. Мы в этом убедились. Как регулирующий орган мы видим, что персонал и системы безопасности станции работают в штатном режиме», — рассказал Naviny.by консультант Госатомнадзора Олег Соболев.

 
 
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На станции меняют электротехническое оборудование.
 
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