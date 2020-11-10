|
Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество
Источник материала: Навiны
На Белорусской АЭС приостановили выработку электроэнергии спустя несколько дней после энергетического пуска.
Временную приостановку поставки электроэнергии от Белорусской АЭС в энергосистему
В государственном производственном объединении напомнили, что сейчас на первом блоке атомной станции продолжается этап «Энергетический пуск», которым предусмотрены режимы снижения мощности турбогенератора — вплоть до нулевой — для проведения испытаний и необходимых работ, включая доводку и наладку оборудования.
«Все технологические системы на энергоблоке продолжают работать в штатном режиме», — подчеркнули в «Белэнерго».
Там не уточнили, когда Белорусская АЭС вновь начнет давать электричество и поставлять его в сеть.
Первые киловатт-часы на станции стали вырабатывать 3 ноября. 7 ноября первый энергоблок вышел на мощность в 400 МВт. Торжественная церемония прошла с участием Александра Лукашенко. «Исторический момент — страна становится ядерной державой», — пафосно подчеркнул он на открытии станции.
По
На полную мощность первый энергоблок должен заработать в первом квартале следующего года. Второй энергоблок, как предполагается, будет введен в промышленную эксплуатацию в 2022 году. По прогнозу Минэнерго, после выхода на полную мощность оба блока станции (2400 МВт) ежегодно будут вырабатывать более 19 млрд киловатт-часов электроэнергии.
9 ноября в телеграм-каналах появилась
В сообщении говорилось, что аналогичное происшествие было на Ленинградской АЭС, и оно не представляет опасности, но устранение последствий займет много времени, в течение которого электроэнергия вырабатываться не будет.
Литовский сетевой оператор Litgrid
Позже на Белорусской АЭС
«Работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту. Все технологические системы функционируют в штатном режиме», — сообщила дирекция станции.
За работой станции следит Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзор). Там рассказали, что подлежащее замене оборудование относится к четвертому классу безопасности, который не оказывает влияние на ядерную и радиационную безопасность.
«В отношении БелАЭС введен режим постоянного надзора. Для нас было главное убедиться, что обеспечена ядерная и радиационная безопасность. Мы в этом убедились. Как регулирующий орган мы видим, что персонал и системы безопасности станции работают в штатном режиме», — рассказал Naviny.by консультант Госатомнадзора Олег Соболев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На станции меняют электротехническое оборудование.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)