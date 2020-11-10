Минэнерго объяснило причины приостановки производства электроэнергии на БелАЭС

Министерство энергетики официально подтвердило временную приостановку поставки электроэнергии от Белорусской АЭС в объединенную энергосистему страны.



Фото: belaes.by

Как передает БелаПАН , пресс-служба ведомства сообщила в своем телеграм-канале, что это «предусмотрено программой этапа «Энергетический пуск».

«На данном этапе программы предусмотрены режимы снижения мощности турбогенератора вплоть до нулевой — для проведения испытаний и необходимых работ, включая доводку и наладку оборудования по результатам проводимых испытаний, что и происходит в настоящее время», — подчеркивается в сообщении.

В Минэнерго заверили, что все технологические системы на энергоблоке продолжают работать в штатном режиме.

9 ноября в белорусских телеграм-каналах появилось сообщение, что накануне турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена вследствие выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. В тот же день литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid заявил, что с полудня 8 ноября электроэнергия на Белорусской АЭС не вырабатывается. Вечером 9 ноября пресс-служба Минэнерго сообщила, что в ходе испытаний на первом блоке «выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования».

10 ноября консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Олег Соболев сообщил БелаПАН, что ситуация на БелАЭС не представляет опасности.

«Мы следим за ситуацией на БелАЭС, — заверил он. — У них сейчас этап энергетического пуска, на который они 23 октября получили лицензию МЧС. Соответственно, на этом этапе у них предусматриваются работы и испытания. Вчера в ходе испытания они выявили необходимость замены электротехнического оборудования, которое относится к четвертому классу, то есть оно не влияет на безопасность. Несмотря на то что оно не влияет на безопасность, они в любом случае уведомили Госатомнадзор, они обязаны это делать».

«Мы в свою очередь убедились в том, что безопасность первого энергоблока обеспечивается надлежащим образом персоналом и системами безопасности Белорусской АЭС, которые работают в штатном режиме. Они сейчас, повторюсь, на этапе энергетического пуска. Поскольку этот этап предполагает в том числе испытания, такие события возможны. Мы, естественно, продолжаем наш надзор на площадке, который ведется 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Помимо уведомления наши инспекторы на месте контролируют события», — добавил представитель Госатомнадзора.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область), недалеко от границы с Литвой, за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру российской госкорпорации «Росатом».

3 ноября первый блок АЭС включили в энергосистему страны, он начал вырабатывать электричество. За первые три дня работы на блоке произвели 22 млн киловатт-часов электроэнергии. 7 ноября мощность первого энергоблока была повышена до 400 МВт.

Ввести первый энергоблок БелАЭС в промышленную эксплуатацию, при которой он будет работать на 100% мощности, планируется в первом квартале 2021 года. Второй энергоблок, как предполагается, будет выведен на полную мощность в 2022 году.

По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность оба блока станции ежегодно будут вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии.