В Могилеве задержан журналист-фрилансер Александр Сидоревский

В Могилеве возле Октябрьского суда задержан журналист-фрилансер Александр Сидоревский.

Ему удалось сообщить, что его сопровождают в изолятор для отбытия административного ареста.





12 октября журналиста приговорили к 15 суткам лишения свободы за якобы участие в двух несанкционированных мероприятиях — 23 августа и 6 сентября, но по оглашении приговора его оставили на свободе.

Дело в отношении журналиста рассматривал судья Могилевского районного суда Максим Курпаченко. В суде давал пояснения председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец. Он подтвердил, что Сидоревский является членом организации.

В озвученных на суде материалах дела отмечалось, что Сидоревский на несанкционированном мероприятии «находился в жилете с надписью “Пресса», снимал на видео, демонстрируя это людям, чем выражал недовольство президентскими выборами».

На оперативных видеоматериалах, представленных милицией суду в качестве доказательства вины журналиста, он стоит с видеокамерой в руках и снимает происходящее вокруг.

Своей вины Сидоревский не признал. Он заявил, что исполнял профессиональные обязанности журналиста. На протестных акциях присутствовал, как корреспондент телеканала «Белсат».

До суда журналист провел трое суток в изоляторе.