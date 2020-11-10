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МИД Беларуси приветствует соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе

10.11.2020 16:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство иностранных дел Беларуси «искренне приветствует достижение при прямом и активном содействии Российской Федерации договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта». Об этом говорится в заявлении, опубликованном 10 ноября на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД Беларуси приветствует соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе
Въезд в Нагорный Карабах. Фото: pravda.com.ua.

«Это благоразумное решение позволило остановить кровопролитие и избежать новых жертв, — отмечается в заявлении. — Отказавшись от эскалации и вооруженного противостояния, стороны конфликта проявили глубокую мудрость и сохранили бесценные жизни людей. Такой подход заслуживает всемерного одобрения и поддержки».

«Выражаем надежду, что достигнутые договоренности станут основой для установления прочного долговременного мира в регионе и поступательного разрешения конфликта в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права», — подчеркнули в МИД Беларуси.

Вооруженный конфликт в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) начался 27 сентября с массированного наступления азербайджанских войск. Минобороны Азербайджана заявило, что это контрнаступательная операция в качестве ответа на обстрел армянской стороной нескольких азербайджанских населенных пунктов.

Армения и Нагорный Карабах объявили военное положение и объявили всеобщую мобилизацию, Азербайджан — военное положение и частичную мобилизацию. Вооруженные столкновения армянских и карабахских войск с одной стороны и азербайджанских — с другой происходили на территории НКР и границе Армении и Азербайджана.

Азербайджан при военной и политической поддержке Турции смог продвинуться вглубь НКР, подступив к столице непризнанной республики.

В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин по инициативе РФ подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня.

В соответствии с соглашением войска Армении и Азербайджана прекращают боевые действия и остаются на своих местах на момент подписания документа. Среди прочего Армения должна передать под контроль Азербайджана оговоренные районы и территории, относящиеся к НКР. Вдоль линии соприкосновения сторон конфликта разворачивается миротворческий контингент РФ, армянские войска выводятся с территории конфликта, устанавливается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

Пашинян заявил, что соглашение было заключено после неоднократных просьб военных Армении и у него не было иного выхода. Алиев же назвал подписание документа военной капитуляцией Армении.

В Азербайджане новость встретили праздничными гуляниями, а в Армении — массовыми акциями протеста.

 
Теги: Новости
 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси «искренне приветствует достижение при прямом и активном содействии Российской Федерации договоренности о полном...
 
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