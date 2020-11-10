Птицей года стал обыкновенный козодой – с ним соперничала синичка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Обыкновенный козодой стал птицей года по версии общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Птицей нынешнего, 2019 года является большой глухарь. Обыкновенный козодой, который сместил его на этом посту, стал двадцатой первой птицей, которую выбрали в рамках кампании "Птушка года".

Козодой – небольшая птица, размером с голубя, но с более длинными крыльями и хвостом. Он гнездится на земле, как и всем таким птицам, ему грозит разорение гнезд хищниками.

"Пока козодою не грозит исчезновение, но у нас есть только оценка численности в Беларуси 1997 года: 35 000 - 50 000 гнездящихся пар. Нередки случаи гибели от автомобилей, так как козодои почему-то любят отдыхать на лесных дорогах. Этой проблемой мы хотели бы заняться в следующем году в первую очередь", - цитирует специалиста АПБ по природоохранным вопросам Семена Левого Greenbelarus.

Эта птица - единственный представитель отряда козодоеобразных в Беларуси. А всего в мире насчитывается около 120 видов из этого отряда.

Основная задача компании "Птушка года" – привлечь внимание людей к красоте белорусской природы и птиц, которые живут в Беларуси.

Участие в выборах птицы года принимают не только члены общественной организации, но и все неравнодушные к дикой природе белорусы. Так, среди этапов выбора птицы года было и голосование на сайте АПБ. В нем козодоя с небольшим отрывом обошла длиннохвостая синица, но по итогам тайного голосования на съезде АПБ козодой все-таки вырвал лидерство.

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