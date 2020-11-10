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Будто внутри костра: как не стать жертвой информационной войны ― эксперт

10.11.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Будто внутри костра: как не стать жертвой информационной войны ― совет эксперта

Современный экстремизм стал новой генерацией информационных войн. Массированная пропаганда, применение продвинутых манипулятивных техник, использование медийных платформ ― все это превратилось в реальность сегодняшнего дня. Как сдержать агрессивный информационный натиск и сохранить при этом психическое здоровье ― несколько советов на эту тему в ММПЦ "Россия сегодня" дала председатель Научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ Марианна Кочубей. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Жертвами информационных войн становятся люди, которые находятся в длительном социально-информационном стрессе, которые "зашли в информационную капсулу". И люди, которые каким-то образом позволили ослабить собственные критические фильтры, тогда шансы стать жертвой велики", ― рассказала Кочубей.

Какая бы информация агрессивного толка вам ни поступала, и какие бы каналы при этом ни задействовались, важно сохранять здравый смысл, советует эксперт.

"Давайте диссоциируемся и будем видеть серьезные вещи, которые в мире происходят, не так, будто мы внутри костра, а вот если мы на него смотрим со стороны, знаете, многие вещи проясняются гораздо быстрее", ― говорит Кочубей.

Сегодня сохранять здравый смысл ― это означает сохранять психическое здоровье, резюмирует эксперт.

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Теги: Минск
 
 
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Как и в период других конфликтов, во время информационной войны есть свои правила безопасности, они начинаются с умения отстраниться от происходящего и задавать...
 
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