Великобритания выслала двух белорусских дипломатов

Источник материала: Ежедневник

Великобритания высылает двух белорусских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Минска.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

«Великобританию не испугать попытками режима Лукашенко помешать нам говорить о сфальсифицированных выборах и отвратительном насилии против белорусского народа», – написал Рааб в Twitter.

Он также добавил, что Великобритания выслала сегодня двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку британских.

9 ноября белорусский МИД объявил персонами нон грата двух британских дипломатов. Это заместитель посла Тамвуд Лиза и военный атташе Уайт Бойкотт Тимоти. Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз объяснил это так: «ввиду деятельности, не совместимой со статусом дипломатического агента».