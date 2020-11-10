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Великобритания выслала двух белорусских дипломатов

10.11.2020 17:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Великобритания высылает двух белорусских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Минска.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

«Великобританию не испугать попытками режима Лукашенко помешать нам говорить о сфальсифицированных выборах и отвратительном насилии против белорусского народа», – написал Рааб в Twitter.

Он также добавил, что Великобритания выслала сегодня двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку британских.

9 ноября белорусский МИД  объявил персонами нон грата двух британских дипломатов. Это заместитель посла Тамвуд Лиза и военный атташе Уайт Бойкотт Тимоти. Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз объяснил это так: «ввиду деятельности, не совместимой со статусом дипломатического агента».

 
Теги: Минск
 
 
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Великобритания высылает двух белорусских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Минска.
 
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