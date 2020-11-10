«Кинопоиск» обновил топ-250 фильмов. Теперь там больше свежих картин

Источник материала: Onliner

Популярный агрегатор фильмов и сериалов «Кинопоиск» внес изменения в алгоритм создания списка 250 лучших фильмов. В результате «Побег из Шоушенка» покинул первую строчку, уступив ее «Зеленой миле». Все из-за того, что в формуле подсчета рейтинга теперь в расчет будут браться только оценки за последний год. Из-за этого в топе оказалось много свежих лент.

Среди них «Омерзительная восьмерка», «Волк с Уолл-стрит», «Паразиты», «Кролик ДжоДжо», «Остров собак» и другие. Вылетели из рейтинга такие фильмы, как «Малыш», «Артист», «Амели», «Андрей Рублев», «Легенда №17» и другие. В общей сложности произошло 73 замены.

Зачем это сделали? Авторы алгоритма отмечают, что многие из старых фильмов уже неактуальны для современной аудитории, хотя и остаются отличными картинами. «Рейтинг, в котором учитываются только оценки за последний год, более актуальный и динамичный. В таком виде он будет более точно отражать вкусы и предпочтения людей», — говорит администрация сервиса.

Кроме этого обновления, появился топ-250 сериалов , который возглавили «Друзья».