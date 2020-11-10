Минтруда: Денежные доходы индексации и МЗП за октябрь 2020 года не индексируются

Источник материала: АФН

Поскольку индекс потребительских цен за октябрь 2020 г. не превысил пятипроцентного порога к январю 2020 г. – месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки, денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за октябрь 2020 г. индексации не подлежат.

Об этом говорится в сообщении Минтруда РБ.

Индекс потребительских цен за октябрь 2020 г. не превысил пятипроцентного порога к месяцу пересмотра бюджета прожиточного минимума (август 2020 г.). Таким образом, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за октябрь 2020 г. не подлежат.

Населению, получающему доходы на территории Республики Беларусь из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Денежные доходы населения за октябрь 2020 г., подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах 258 рублей 11 копеек.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2020 г. в размере 375 рублей.

Инфляция в Беларуси за январь-октябрь 2020 года составила 4,5%.