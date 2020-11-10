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Годовая инфляция в Беларуси в октябре ускорилась до 6,2%

10.11.2020 17:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Потребительские цены в Беларуси в октябре 2020 года выросли на 6,1% в годовом выражении, сообщил Национальный статистический комитет Беларуси.

По сравнению с сентябрем цены на товары и услуги в октябре выросли на 0,6%, с начала года - на 5,4%.

Цены на продовольственные товары в октябре 2020 года в годовом выражении выросли на 4,6%, к сентябрю – на 0,6%, с начала года – на 3,5%.

Непродовольственные товары за год (октябрь 2020 года к октябрю 2019 года) подорожали на 7,5%, к сентябрю 2020 года – на 0,9%, с начала года – на 7,3%

Услуги стали дороже на 7,1% в годовом выражении, на 0,3% по сравнению с сентябрем и на 6,0% с началом года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре по сравнению с сентябрем составил 100,9%, с декабрем 2019-го - 105,9%.

 
 
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Потребительские цены в Беларуси в октябре 2020 года выросли на 6,1% в годовом выражении, сообщил Национальный статистический комитет Беларуси.
 
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