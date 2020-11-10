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Великобритания объявила персонами нон-грата двух белорусских дипломатов

10.11.2020 17:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Великобритания высылает двух белорусских дипломатов из Лондона в качестве симметричного ответа на действия властей Беларуси.

Как сообщалось, военный атташе Великобритании Тимофи Уайт-Бойкот и заместитель посла Великобритании Лиса Тамвуд объявлены в Беларуси персонами нон грата за сбор информации о внутриполитической ситуации в Беларуси.

МИД Великобритании вызвал на ковер посла Беларуси Максима Ермоловича.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что решение белорусских властей выслать из Минска двух британских дипломатов является абсолютно неоправданным.

 
Теги: Минск
 
 
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Великобритания высылает двух белорусских дипломатов из Лондона в качестве симметричного ответа на действия властей Беларуси.
 
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