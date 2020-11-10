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Британский МИД вызвал на ковер белорусского посла

10.11.2020 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МИД Великобритании вызвал посла Беларуси Максима Ермоловича. Формальным поводом стала высылка из нашей страны двух британских дипломатов из Беларуси.


Ермолович (в центре) еще в должности министра финансов на одном из совещаний у Лукашенко, архивное фото

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Там ему указали, что "единственный путь вперед — проведение новых выборов и привлечение к ответственности виновных в насилии в отношении демонстрантов".
 
 
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МИД Великобритании вызвал посла Беларуси Максима Ермоловича. Формальным поводом стала высылка из нашей страны двух британских дипломатов из Беларуси.
 
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