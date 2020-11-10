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Зеркальный ответ: Британия выслала двух беларусских дипломатов

10.11.2020 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Великобритания приняла решение выслать двух белорусских дипломатов из страны в качестве зеркального ответа на действия Минска.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

«Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на неоправданную высылку британских дипломатов», — написал он.

Накануне режим Лукашенко объявил персонами нон грата двух британских дипломатов

МИД Британии отреагировал на это, назвав действия официального Минска незаконными.
 
Теги: Минск
 
 
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Великобритания приняла решение выслать двух белорусских дипломатов из страны в качестве зеркального ответа на действия Минска.
 
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