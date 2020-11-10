|
Зеркальный ответ: Британия выслала двух беларусских дипломатов
Источник материала: Партизан
Великобритания приняла решение выслать двух белорусских дипломатов из страны в качестве зеркального ответа на действия Минска.
Об этом на своей странице в Twitter
«Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на неоправданную высылку британских дипломатов», — написал он.
Накануне режим Лукашенко объявил персонами нон грата двух британских дипломатов
МИД Британии отреагировал на это, назвав действия официального Минска незаконными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Великобритания приняла решение выслать двух белорусских дипломатов из страны в качестве зеркального ответа на действия Минска.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)