Минфин: бюджет недополучит по итогам года до Br3 млрд из-за пандемии и недопоставок нефти









сказал Селиверстов. "В целом по году мы видим, что недопоступит около Br2,5-3 млрд доходов", -Селиверстов.





По его словам, негативное влияние на доходы бюджета оказывает пандемия, кроме того, в I квартале нынешнего года были сложности с поставками нефти, соответственно снизились доходы, получаемые от продажи нефтепродуктов.





При этом министр ничего не сказал о потерях бюджета из серьезнейшего политического кризиса в стране, который в первую очередь влияет на экономику, а они могут быть сопоставимыми или даже большими.





А если учитывать, что из-за этого кризиса госбюджет недополучит налоговых поступлений, то по итогам года в казне может образоваться приличная дыра, которую компенсировать в следующем гожу уже будет нечем.