ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минфин: бюджет недополучит по итогам года до Br3 млрд из-за пандемии и недопоставок нефти

10.11.2020 17:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бюджет Беларуси недополучит по итогам 2020 года не менее Br3 млрд из-за пандемии и перебоев с поставками нефти, сообщил министр финансов Юрий Селиверстов



"В целом по году мы видим, что недопоступит около Br2,5-3 млрд доходов", - сказалСеливерстов.

По его словам, негативное влияние на доходы бюджета оказывает пандемия, кроме того, в I квартале нынешнего года были сложности с поставками нефти, соответственно снизились доходы, получаемые от продажи нефтепродуктов.

При этом министр ничего не сказал о потерях бюджета из серьезнейшего политического кризиса в стране, который в первую очередь влияет на экономику, а они могут быть сопоставимыми или даже большими. 

А если учитывать, что из-за этого кризиса госбюджет недополучит налоговых поступлений, то по итогам года в казне может образоваться приличная дыра, которую компенсировать в следующем гожу уже будет нечем.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бюджет Беларуси недополучит по итогам 2020 года не менее Br3 млрд из-за пандемии и перебоев с поставками нефти, сообщил министр финансов Юрий Селиверстов
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Беларуси приветствует соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus
10.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика