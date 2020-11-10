«Проверку приостановили, документы не показывают». Избитые гаишниками байкеры рассказали, что с их заявлениями в СК

Источник материала: Tut.by

«СК и прокуратура присылают отписки, дело нам не показывают», — рассказывают байкеры, которых через два дня после выборов жестко задерживали инспектора ГАИ в столичном микрорайоне Уручье. Еще в августе мотоциклисты подали заявление в СК на неправомерные действия сотрудников МВД, а теперь опасаются, что проверку прекратят, а дело не возбудят, как это произошло с бывшим сотрудником МЧС из Логойска.

Брутальное задержание байкеров 11 августа запомнилось многим белорусам по видео в интернете. В мотосообществе ходила информация, что силовики будут «отрабатывать» мотоциклистов, потому, что среди них якобы есть заводилы митингов и помощники протестующих.

В тот день в Уручье около 21.30 силовики очень жестко задержали шестерых мотоциклистов, среди которых были три девушки. Момент задержания очевидцы сняли на камеру, оно попало в интернет и вызвало шквал возмущений из-за жестокости, которую проявили силовики в отношении байкеров. Их усадили на землю, кричали, нецензурно выражались и били, один из милиционеров достал пистолет. После мотоциклистов доставили в РУВД, а оттуда пятерых — в ЦИП НА Окрестина и одного — в СИЗО Жодино.

Байкерами, которых задержали в Уручье оказались компания друзей: Алена, Кристина, Оксана, Вадим, Дмитрий и Денис. В РУВД на всех шестерых были составлены протоколы по статье 23.34 КоАП.



Около суток байкеры, вместе с другими задержанными, провели в спортзале Первомайского РУВД

Дениса и Вадима судили в ЦИП. Первого парня наказали шестью сутками ареста, он обжаловал решение в городском суде: наказание уменьшили до трех суток, но обвинение так и не снято. Вадиму дали 14 суток. Он отбыл четверо — по решению суда ему также смягчили меру наказания, статья обвинения осталась прежней.

28 сентября повестка в суд за участие в митинге пришла Оксане. Ее приглашали на заседание 2 сентября — то есть вызов пришел на 26 дней позже. Впрочем, потом сообщили, что дело отправлено в РУВД на доработку.

— Мы не знаем где остальные протоколы, которые на нас «склепали». Поскольку никаких уведомлений нет, мы намерены писать жалобу на незаконное задержание, — говорят байкеры.

После выхода из-под стражи ребята подали заявление о неправомерных действиях силовиков в СК Первомайского района Минска и прокуратуру.

Тут стоит сказать, что когда два мотоциклиста подавали заявление в СК, отдел которого находится в одном задании с РУВД и ГАИ, то узнали двух инспекторов ГАИ — тех самых, что их задерживали. Об этом они сообщили следователю, а тот сделал соответствующую запись.

Но с тех пор никаких подвижек в деле мотоциклисты не увидели: никто их никуда не вызывал.



Фото предоставлено читателями

— Уголовное дело не возбудили, все еще идет проверка. За два с лишним месяца мы получили девять писем из прокуратуры и от следствия. Для всех нас шлют тексты одинакового содержания — «передали на проверку», «расследование продлили», — рассказали AUTO.TUT.BY мотоциклисты.

В начале ноября заявителям пришло еще одно письмо из СК — проведение проверки приостановлено, следователи ждут заключение видеофоноскопической экспертизы.

— Просила ознакомиться с материалами проверки, но следователь разрешил посмотреть лишь медицинскую экспертизу, остальное — нельзя. Фотографировать запретил, — говорит одна из девушек.

Байкеры опасаются, что расследование по их заявлению затянется, а потом и вовсе будет прекращено.