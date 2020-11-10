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У собак нашли новую бактерию - «родственника» возбудителя пятнистой лихорадки Скалистых гор

10.11.2020 17:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые обнаружили у собак новую бактерию из рода Rickettsia — ее ближайший родственник вызывает опасную пятнистую лихорадку Скалистых гор. Пока неизвестно, может ли новая бактерия заражать людей, сообщает «Индикатор» со ссылкой на журнал Emerging Infectious Diseases.


Фото: Lesly Juarez / Unsplash

Rickettsia rickettsii — это бактерия, возбудитель острого инфекционного заболевания под названием пятнистая лихорадка Скалистых гор. Причем это единственная бактерия из рода Rickettsia, которая вызывает заболевание у собак, что походит на человеческую пятнистую лихорадку Скалистых гор.

В 2018 и 2019 годах в США у трех собак, укушенных клещами, появились симптомы пятнистой лихорадки Скалистых гор. У них взяли образцы крови, чтобы проверить на наличие бактерии. И хотя у собак оказались антитела к ней, аналих показал, что ДНК патогена только на 95% похожа на Rickettsia rickettsii. Исследователи изучили генетическую информацию с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) и обнаружили, что это новый организм.

Ученые продолжат изучение обнаруженной бактерии. Пока что у нее нет имени — исследователи сперва хотят культивировать организм, чтобы лучше понимать его.

В 2020-м исследователи обнаружили этот новый вид риккетсии еще у четырех собак, проживающих на юго-востоке и среднем западе США и продолжают собирать образцы. Но пока они не могут ответить на вопрос, опасна ли новая бактерия для людей. По их словам, многие клещевые болезни собак могут заражать и людей, поэтому нужно внимательное дальнейшее изучение совместно с учеными, которые занимаются человеческой медициной.

 
 
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