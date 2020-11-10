Рекорд приседаний и отжиманий. Мария Колесникова рассказала в письме, чем занимается в камере

Источник материала: Tut.by

Белоруска Татьяна Никитина поделилась в Facebook отрывком из полученного от Марии Колесниковой письма: в нем есть упоминание о том, как Мария занимается спортом в камере.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Татьяна Никитина в бывшем сотрудница Белтелерадиокомпании. В январе 2020 года уехала работать в Китай журналистом. Девушка говорит, что с Марией они дружат несколько лет.

— Она читала лекции по культуре, а я вела программу на телевидении об искусстве. Увидела афишу и захотела сходить, хотя меня не столько сама тема лекции заинтересовала, сколько личность Марии. Мы познакомились, сдружились, часто переписывались, вместе ходили на кинофестивали, выставки, лекции. Маша меня всегда очень вдохновляла.

После задержания Татьяна стала писать Марии письма через платформу «Письмо.бел». Переписки обычно на два листа формата A4, они приходят примерно раз в десять дней.

— В октябре долго не было письма от нее. Оказалось, что ее камера на карантине . Обсуждаем мы, как правило, не политику. Я рассказываю ей разные истории о Китае, стараюсь ее смешить.

Татьяна говорит, что Мария уже в первых письмах упоминала, что занимается спортом, когда их выводят на прогулки. А в последнем отметила, что занимается физкультурой в камере:

«Я занимаюсь спортом активно и выгляжу моложе, чем два месяца назад, — пишет она. — Приседаний рекорд 350 в два захода, 100 отжиманий в три захода, растяжка для шпагата — очень хочу! Растяжка для спины и всего тела. Если подбросишь классные упражнения — буду очень-очень рада!».

В трудной ситуации Мария не теряет оптимизм: «Последние годы спала по 4−5 часов, а теперь сплю по 8. Это что-то невообразимое!»



Фото: предоставлено Татьяной Никитиной

В этом же письме Колесникова затронула еще несколько тем. Приводим отрывки:

«Ты права, что все проблемы и трудности надо стараться решать только добром, уважением и любовью. И я до сих пор уверена, что даже сложнейшую ситуацию в стране стоит решать только так. Но пока, как ты видишь, наши призывы к диалогу и миру за последние месяцы закончились тем, что все, кто действительно к нему взывал, мы все в тюрьмах. Конечно, есть абсолютное зло, но и зло, тьма — это лишь отсутствие добра и света. И если нас будет больше, и вообще, если мы будем только фактом своего существования „светить“, то рано или поздно добро победит. Конечно, категории добра и зла не абсолютны и страшно в 3-ем тысячелетии, когда, казалось бы, цивилизация достигла вершин своего развития, а мы говорим о таких понятиях».

«Не переживай о своих друзьях — все могут заблуждаться. Со всеми надо разговаривать. И хоть это редко работает, но пробовать и не останавливаться стоит. И всегда есть выбор — можно просто не делать зло, и это уже будет подвигом. Можно просто не врать, не прикрывать преступников. Все это возможно и это уже большое геройство. История XX века очень хорошо это показывает — даже в самые сложные и страшные времена можно оставаться человеком, можно быть честным, можно просто не делать зла другим. Если у твоих друзей будет желание задавать вопросы или они захотят услышать меня, другую точку зрения, пусть пишут, буду рада общению!»