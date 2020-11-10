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Назван лучший фильм по мнению читателей «КиноПоиска». «Побег из Шоушенка» покинул первое место

10.11.2020 17:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Побег из Шоушенка» больше не лучший фильм в авторитетном рейтинге топ-250 «КиноПоиска». Новый лидер рейтинга — «Зеленая миля». Сервис обновил алгоритмы, которые отвечают за этот список, говорится в блоге проекта.


Кадр из фильма «Побег из Шоушенка»

Теперь «КиноПоиск» для рейтинга «топ 250 лучших фильмов» берет в расчет только оценки за последний год, которых должно быть не меньше 500. Именно из-за этого нововведения «Побег из Шоушенка» переместился на вторую сточку рейтинга, уступив место «Зеленой миле». Более того, за пределы 250 строчек по новым алгоритмам вытеснились фильмы «Амели», «Легенда № 17», «Андрей Рублев» и другие. Зато вместо них появились «Омерзительная восьмерка», «Волк с Уолл-стрит», «Паразиты», «Кролик ДжоДжо». Всего из 250 фильмов замены произошли с 73 картинами.

Разработчики рассказали, почему решили использовать новые алгоритмы.

— Сейчас в рейтинге очень много старых фильмов. И многие из них его покинут. Значит ли это, что они стали хуже? Конечно, нет. Просто они не так актуальны и интересны современному зрителю, как 5, 10 или 15 лет назад. Рейтинг, в котором учитываются только оценки за последний год, более актуальный и динамичный. В таком виде он будет более точно отражать вкусы и предпочтения людей. И наконец-то исчезнет вопрос, терзающий многих: «Почему „Побег из Шоушенка“ — лучший фильм?»

Топ-250 лучших фильмов «КиноПоиска» многие годы остается авторитетным рейтингом для русскоязычных пользователей благодаря алгоритмам отбора и количеству пользователей, которые выставляют фильмам оценки.

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«Побег из Шоушенка» больше не лучший фильм в авторитетном рейтинге топ-250 «КиноПоиска». Новый лидер рейтинга - «Зеленая миля». Сервис обновил алгоритмы, которые...
 
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